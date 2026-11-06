Cineuropa inaugura este venres a súa 40ª edición con 17 días de cinema e máis de 150 películas
A gala do Teatro Principal incluirá a entrega do Premio Cineuropa ao técnico Moisés González e a proxección de Nina Roza
O festival Cineuropa inaugura este venres, 6 de novembro, ás 19.30 horas, a súa 40ª edición cunha gala no Teatro Principal que contará coas intervencións da alcaldesa da cidade, Goretti Sanmartín Rei, da deputada de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González, e do director do festival, José Luis Losa, así como coa presenza de representantes da Corporación municipal e das entidades colaboradoras.
O acto inaugural incluirá a entrega do Premio Cineuropa a Moisés González, quen foi técnico do Teatro Principal durante máis de tres décadas e un dos proxeccionistas do certame.
Ao remate do acto, proxectarase o filme 'Nina Roza', da cineasta canadense Geneviève Dulude-De Celles, gañadora do Oso de Prata ao mellor guión no Festival Internacional de Cinema de Berlín. O filme parece emanar daquel cinema italiano no que o máxico e o telúrico se daban a man, como acontece nas películas de Ermanno Olmi.
O filme dará comezo a 17 días de programación nos que o festival proxectará máis de 150 títulos, ademais de promover numerosas actividades paralelas. Nesta edición tan especial, Cineuropa celebra catro décadas de compromiso co cinema como espazo de descubrimento, reflexión e encontro, cunha programación que percorre algunhas das propostas máis relevantes do panorama cinematográfico internacional.
Grandes nomes do cinema internacional
A programación dos primeiros días contará coa presenza de dous nomes fundamentais do cinema europeo contemporáneo. O sábado 7, ás 20.45 horas, o Teatro Principal acollerá a proxección de 'Fatherland', o novo traballo do cineasta polaco Paweł Pawlikowski, responsable de títulos como 'Ida', gañadora do Óscar á mellor película internacional, e 'Cold War', premiada en Cannes.
Tamén o sábado, ás 18.30 horas, poderá verse 'Sucederá esta noite', o novo filme de Nanni Moretti. Inspirada libremente en relatos da colección 'Hungry Heart', de Eshkol Nevo, a película constrúe unha historia sobre o amor, o azar e os reencontros a través de Matteo e Greta, dous personaxes cuxos camiños se cruzan e se afastan durante sete anos.
A música e a memoria terán tamén un espazo destacado coa proxección de 'Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés', o documental dirixido por Fabien Pisani que poderá verse o domingo 8, ás 20.15 horas, no Salón Teatro.
A programación do sábado incluirá tamén dúas propostas documentais con presentación dos seus directores: 'El milagro', de David Varela, unha viaxe autobiográfica por Oriente Medio e a India que mestura realidade, soños e ficción, o sábado ás 20.15 horas en NUMAX; e 'Ribadafonte', de Alberto Sacido, que reconstrúe os 400 anos de historia dunha casa familiar e a memoria das xeracións que a habitaron, ás 20.30 horas no Salón Teatro.
O cinema como memoria
A reflexión arredor da memoria ocupará tamén un lugar destacado nas actividades paralelas da primeira fin de semana. O domingo 8, ás 16.30 horas, a Zona C acollerá a mesa redonda 'Memorias reveladas: os arquivos fílmicos e a construción da historia', un encontro que abordará o papel dos arquivos cinematográficos na conservación das imaxes, na recuperación do patrimonio audiovisual e na construción da memoria colectiva. O acceso será libre ata completar a capacidade.
A programación paralela incluirá tamén o espectáculo 'Aquí e acolá', da compañía suíza Teatro Frenesí, que poderá verse o sábado 7 ás 18.00 horas na Zona C. A proposta combina teatro, música e humor para abordar, desde a tenrura e a emoción, a fraxilidade da memoria a través da historia de Alma, unha muller maior con alzhéimer que prepara unha festa sorpresa para o seu compañeiro. Unha peza que dialoga, desde a escena, con algúns dos temas que atravesan esta edición do festival.
Laia Marull recibirá o martes 10 o Premio Cineuropa
Esta primeira fin de semana será o preludio das distintas citas que marcarán a 40ª edición do festival. Entre elas, a entrega do Premio Cineuropa á actriz Laia Marull, que terá lugar o próximo martes, 10 de novembro, en recoñecemento á súa traxectoria e á súa contribución ao cinema. A intérprete sumarase así á relación de figuras destacadas da cinematografía que recibiron este recoñecemento ao longo das catro décadas do certame.