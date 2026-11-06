Los centros Quérote+ de Santiago y Galicia reciben cada vez más consultas sobre bienestar emocional y uso de la IA

La conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, visitó este viernes el centro Quérote+ de Santiago Xunta

Los Centros Quérote+ de la Xunta de Galicia atendieron el pasado año casi 23.000 consultas de diversa índole, formuladas especialmente por mujeres, y registraron un peso creciente de aquellas relacionadas con el bienestar y el apoyo emocional y los problemas derivados del uso de la Inteligencia Artificial.

Así lo ha explicado la coordinadora de los Quérote+, Isabel Presas, que este viernes ha acompañado a la conselleira de Política Social, Ángeles Vázquez, en una visita a uno de estos centros en Santiago de Compostela, donde ha podido conocer de primera mano su actividad.

La conselleira ha explicado que quería que "una de sus primeras visitas" en el cargo fuese a los centros Quérote+, que amplían su presupuesto en las cuentas del próximo año un 50% y de los que ha destacado que son un "centro de referencia" en Galicia desde hace dos décadas.

Ideados inicialmente para la juventud, los Quérote+ han ido "cambiando" con la sociedad y "adaptándose" a la realidad actual, en la que la edad de las consultas se ha rebajado hacia niños más pequeños y también hacia personas adultas, fundamentalmente padres que acuden buscando orientación.

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Dentro de las preocupaciones que tratan, además del ámbito de la sexualidad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, Ángeles Vázquez se ha referido a nuevos temas, como ocurre con el uso de las redes sociales y, más recientemente, los problemas derivados de la IA. "Nos trasladan que muchas veces llegan con un diagnóstico a través de la Inteligencia Artificial que nada tiene que ver con poder sentarse y hablar cara a cara", ha dicho.

El año pasado, estos centros atendieron más de 23.000 consultas, y los últimos datos cerrados de este año, del primer semestre, apuntan a un incremento, con 16.000 consultas. Ángeles Vázquez ha animado a toda la población que lo necesite a usar estos recursos, que "cuentan con grandes profesionales".

Apoyo emocional

Sobre el perfil de las consultas, Isabel Presas ha explicado que acuden "fundamentalmente mujeres", pero que "cada vez también se acercan más hombres y más chicos".

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Además, ha apuntado, la mayor parte de las consultas actualmente hacen referencia a aspectos vinculados al bienestar emocional. "Es lo que más se demanda", ha dicho Presas, recordando que las personas "necesitan un espacio sobre todo seguro y amable para hablar de como se sienten y ver como gestionar sus emociones".

El equipo multidisciplinar de los Quérote+ cuenta con psicólogos, profesionales de trabajo social y también de educación social. Prestan apoyo a jóvenes, familias y profesionales, ya que su objetivo es "llegar a toda la ciudadanía" a través de consultas presenciales, Whatsapp, Telegram, teléfono y videollamada.

Sus responsables apuntan a que "todas las cuestiones que se planteen son atendidas". "Siempre decimos que aquí no hay esa frase de 'esto no es aquí', porque cuando una persona está buscando ayuda, tiene que ser escuchada, tiene que ser vista", ha apuntado Isabel Presas.