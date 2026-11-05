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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago estrea 'Compostela Impulsa', un programa para fomentar a comunicación comunitaria

A primeira xornada celebrarase o 14 de novembro na Casa das Máquinas cun obradoiro de creación de pódcast pola mañá e un debate sobre cultura, medios e diversidade pola tarde

Redacción Santiago
05/11/2026 19:30
A Casa das Máquinas acollerá o 14 de novembro a primeira actividade de 'Compostela Impulsa'
A Casa das Máquinas acollerá o 14 de novembro a primeira actividade de 'Compostela Impulsa'
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O Concello de Santiago pon en marcha “Compostela Impulsa”, unha iniciativa deseñada para conectar políticas, activar capacidades e fortalecer a vida colectiva da cidade a través da comunicación comunitaria. Baixo o título “Ferramentas para tomar a palabra”, o programa botará a andar o próximo sábado 14 de novembro na Casa das Máquinas.

A xornada comezará ás 11.00 horas co obradoiro “Fai o teu propio pódcast”, impartido pola Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona - BitLab. Trátase dun taller práctico de iniciación que ofrecerá ás persoas participantes as claves para transformar ideas en relatos sonoros: guión, gravación, locución, edición e difusión. Aínda que está orientado preferentemente á mocidade de entre 14 e 30 anos, o obradoiro é de acceso libre para calquera persoa interesada en explorar o pódcast como ferramenta de expresión e participación, sen necesidade de experiencia previa.

Para participar no taller é preciso inscrición previa. Hai 20 prazas dispoñibles, que se cubrirán por orde de inscrición. As persoas que asistan deben levar o seu ordenador.

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Tarde de debate e reflexión colectiva

Pola tarde, a partir das 17.00 horas, a xornada continuará cunha conversa aberta ao público que afondará no papel que desempeñan a cultura e os medios de comunicación na representación da diversidade, as migracións, as desigualdades e os dereitos sociais. Tamén se abordará a creación sonora como espazo para tomar a palabra, xerar novos relatos e construír comunidades de escoita.

O encargado de dinamizar o faladoiro será o consultor cultural Daniel Granados, e no acto participará a tenenta de alcaldesa e concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas. Tamén intervirán Zinthia Álvarez Palomino, impulsora do proxecto educativo Mujeres negras que cambiaron el mundo; Alberto de Boiro, técnico municipal de cultura e membro do Consello da Cultura Galega; Ignacio Gallego, profesor titular e investigador do Departamento de Comunicación da Universidade Carlos III de Madrid; Víctor Jiménez Sánchez, xestor cultural e cofundador da cooperativa Bit Lab; Lidia Veiga, actriz e co-creadora do pódcast Exército Mekemeke; e Iria Ramos, xornalista en La Sexta e presentadora e guionista de O Faiado Pódcast.

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