Santiago estrea 'Compostela Impulsa', un programa para fomentar a comunicación comunitaria
A primeira xornada celebrarase o 14 de novembro na Casa das Máquinas cun obradoiro de creación de pódcast pola mañá e un debate sobre cultura, medios e diversidade pola tarde
O Concello de Santiago pon en marcha “Compostela Impulsa”, unha iniciativa deseñada para conectar políticas, activar capacidades e fortalecer a vida colectiva da cidade a través da comunicación comunitaria. Baixo o título “Ferramentas para tomar a palabra”, o programa botará a andar o próximo sábado 14 de novembro na Casa das Máquinas.
A xornada comezará ás 11.00 horas co obradoiro “Fai o teu propio pódcast”, impartido pola Xarxa de Ràdios Comunitàries de Barcelona - BitLab. Trátase dun taller práctico de iniciación que ofrecerá ás persoas participantes as claves para transformar ideas en relatos sonoros: guión, gravación, locución, edición e difusión. Aínda que está orientado preferentemente á mocidade de entre 14 e 30 anos, o obradoiro é de acceso libre para calquera persoa interesada en explorar o pódcast como ferramenta de expresión e participación, sen necesidade de experiencia previa.
Para participar no taller é preciso inscrición previa. Hai 20 prazas dispoñibles, que se cubrirán por orde de inscrición. As persoas que asistan deben levar o seu ordenador.
Tarde de debate e reflexión colectiva
Pola tarde, a partir das 17.00 horas, a xornada continuará cunha conversa aberta ao público que afondará no papel que desempeñan a cultura e os medios de comunicación na representación da diversidade, as migracións, as desigualdades e os dereitos sociais. Tamén se abordará a creación sonora como espazo para tomar a palabra, xerar novos relatos e construír comunidades de escoita.
O encargado de dinamizar o faladoiro será o consultor cultural Daniel Granados, e no acto participará a tenenta de alcaldesa e concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas. Tamén intervirán Zinthia Álvarez Palomino, impulsora do proxecto educativo Mujeres negras que cambiaron el mundo; Alberto de Boiro, técnico municipal de cultura e membro do Consello da Cultura Galega; Ignacio Gallego, profesor titular e investigador do Departamento de Comunicación da Universidade Carlos III de Madrid; Víctor Jiménez Sánchez, xestor cultural e cofundador da cooperativa Bit Lab; Lidia Veiga, actriz e co-creadora do pódcast Exército Mekemeke; e Iria Ramos, xornalista en La Sexta e presentadora e guionista de O Faiado Pódcast.