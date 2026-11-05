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Santiago de Compostela

Sanmartín celebra que la Xunta abra la puerta a construir 123 viviendas públicas en alquiler en A Muíña

La parcela municipal del SUNP-5 permitiría levantar los pisos. El Gobierno gallego plantea dos opciones para impulsar la promoción

Agencias
05/11/2026 16:00
La Xunta de Goberno Local ha aprobado el plan específico de medidas para la zona de mercado residencial tensionado de Santiago, que será remitido a la Xunta de Galicia y al Ministerio de Vivienda
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, valoró la respuesta de la Xunta a la propuesta municipal para construir 123 viviendas protegidas en régimen de alquiler en A Muíña
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, encuentra una "noticia positiva" en que la Xunta "acepte" que en las parcelas municipales "pueda hacerse vivienda de protección que sea para alquiler". "Era una cuestión absolutamente fundamental para el gobierno compostelano y nos tenemos que felicitar colectivamente por ese hecho", ha celebrado.

Esta es la lectura que Sanmartín ha hecho este jueves de la carta enviada el martes, 3 de noviembre, por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, a la que el Ayuntamiento contestará formalmente en los próximos días. Cuando eso suceda, darán "todas las explicaciones" en ese sentido, ha anticipado la regidora.

La carta de García Porto era, a su vez, una respuesta a otra que le mandó Sanmartín en primer lugar. En ella, según ha explicado la propia alcaldesa ante los medios, comunicó a la Xunta que existía la posibilidad de una parcela del SUNP-5 A Muíña para la construcción de 123 viviendas protegidas en régimen de alquiler.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 01/11/2026.- La acampada por la vivienda de la compostelana plaza del Obradoiro cumple un mes, sin previsión de retirada, pues el 29N intensifica la necesidad de situar el problema de la crisis habitacional en los programas de los partidos que concurren a las generales. EFE/ Xoán Rey

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En su misiva, la Consellería sostiene que que es de "especial interés" para el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) llevar a cabo la promoción de estas 123 viviendas públicas y da al Ayuntamiento cinco días para aceptar una de las dos opciones que le presenta en relación a esta posible actuación.

Por una parte, considera que "el suelo debe ser de titularidad autonómica" y "debe cederse la plena propiedad de la parcela" al IGVS. No obstante, no encuentra "inconveniente" en dar pie a una segunda opción, que consiste en transferir al Ayuntamiento los 2,9 millones de euros concedidos por el Gobierno por la zona de vivienda tensionada para que se destinen "exclusivamente" a la "promoción directa" de las 123 viviendas en esa parcela.

En su valoración, Sanmartín se ha limitado a destacar lo relativo al régimen del alquiler, sin entrar en detalles al respecto del escenario planteado por el Gobierno gallego. "Estamos en un día bueno y en un día donde hay una noticia positiva para el conjunto de la población compostelana con esa posibilidad de la construcción de esas viviendas", ha zanjado.

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