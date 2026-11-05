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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Un premio Nobel de Física participa na avaliación científica do IGFAE en Santiago

Francis Halzen, impulsor do observatorio de neutrinos IceCube, forma parte do comité internacional que analiza os resultados do instituto e as súas liñas de investigación para os próximos anos

Redacción Santiago
05/11/2026 18:15
O Comité Científico Asesor do IGFAE reúnese este xoves e venres co persoal investigador do centro para avaliar a súa actividade e formular recomendacións sobre a súa estratexia futura
O Comité Científico Asesor do IGFAE reúnese este xoves e venres co persoal investigador do centro para avaliar a súa actividade e formular recomendacións sobre a súa estratexia futura
USC
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O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto da USC e a Xunta de Galicia, desenvolve esta semana a reunión do seu Comité Científico Asesor (Scientific Advisory Board – SAB). Este órgano, conformado por persoas de recoñecido prestixio internacional en diferentes campos da física, ten entre os seus membros a Francis Halzen, galardoado en outubro deste ano co premio Nobel de Física como promotor do observatorio de neutrinos IceCube.

O comité manterá durante o xoves 5 e venres 6 varias reunións de traballo co persoal do Instituto, co fin de avaliar o seu desempeño científico e a estratexia cara aos próximos anos. No programa da reunión tamén figura o procedemento de selección da nova dirección do IGFAE, actualmente en curso, así como o desenvolvemento das novas liñas de investigación en ciencia e tecnoloxía cuánticas e en cosmoloxía.

As sesións comezaron este xoves coa presentación do informe por parte do director do centro, Carlos Salgado, no que se expuxeron os principais logros dos últimos anos, como a renovación das acreditacións como Unidade de Excelencia María de Maeztu e da rede CIGUS ou a apertura da nova sede. Posteriormente, o persoal das áreas de astropartículas e física nuclear presentou os informes dos seus respectivos programas de investigación.

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Recepción coa reitora este venres

O venres, a xornada comezará coa recepción da reitora da USC, Rosa Crujeiras, ao premio Nobel Francis Halzen no Colexio de San Xerome. Xusto despois terá lugar, tamén no Reitorado, o encontro SAB coa Xunta de Goberno do IGFAE, o principal órgano de decisión na estrutura do centro, conformado por representantes da USC e a Xunta de Galicia.

O traballo do SAB finalizará cunha xuntanza pechada do comité asesor, da que sairán as avaliacións e recomendacións que guiarán a estratexia do centro cara aos vindeiros anos, así como o informe preceptivo para a selección da nova dirección. As propostas deste comité son esenciais no modelo de funcionamento no IGFAE, xa que a través destas avaliacións externas, analízase o nivel de cumprimento dos principais obxectivos científicos e os programas de investigación, guiando a estratexia para os próximos anos, co obxectivo de manter ao Instituto como un centro de referencia na súa área.

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