Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Muere un hombre afectado por un incendio en su garaje en Santiago

La víctima había sido trasladada al hospital de A Coruña

Efe
05/11/2026 08:46
Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería
Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El hombre de avanzada edad herido en el incendio de un garaje de una vivienda de Santiago ha muerto en el hospital de A Coruña al que fue trasladado, han informado fuentes de Emergencias.

Las llamas se produjeron el martes mientras la víctima estaba realizando trabajos en el interior de esa construcción anexa a la casa.

112 Emergencias

Evacuado en helicóptero un hombre con quemaduras tras un incendio en un garaje de Lavacolla

Más información

Como estaba soldando, se investiga si esa ha sido la causa.

Un particular dio el aviso y se activó el dispositivo de rescate, pero este hombre no pudo superar sus graves lesiones. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería

Muere un hombre afectado por un incendio en su garaje en Santiago
EFE
El Museo Centro Gaiás inaugura 'Ser Noutras', una exposición que propone un diálogo entre distintos artistas gallegos a través de cerca de cuarenta obras procedentes de la colección del Museo Reina Sofía

El Gaiás inaugura ‘Ser Noutras’, un diálogo entre el arte gallego del Reina Sofía y la creación contemporánea
Adriana Quesada
María Rozas presentou o festival Crisálide xunto a integrantes do colectivo Pupa

O Centro Xove da Almáciga acolle o día 7 o festival Crisálide, con danza, drag e música electrónica
redacción santiago
Alfonso Rueda participa este martes en Santiago en el acto de entrega de las 24 viviendas públicas de Lamas de Abade

Pontón acusa al PP de "tapar" sus responsabilidades en Angrois y pide que las víctimas de Urda no sufran el mismo "calvario"
Agencias