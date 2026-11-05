Muere un hombre afectado por un incendio en su garaje en Santiago

Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Santiago

El hombre de avanzada edad herido en el incendio de un garaje de una vivienda de Santiago ha muerto en el hospital de A Coruña al que fue trasladado, han informado fuentes de Emergencias.

Las llamas se produjeron el martes mientras la víctima estaba realizando trabajos en el interior de esa construcción anexa a la casa.

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Como estaba soldando, se investiga si esa ha sido la causa.

Un particular dio el aviso y se activó el dispositivo de rescate, pero este hombre no pudo superar sus graves lesiones.