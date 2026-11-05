Santiago de Compostela
Muere un hombre afectado por un incendio en su garaje en Santiago
La víctima había sido trasladada al hospital de A Coruña
El hombre de avanzada edad herido en el incendio de un garaje de una vivienda de Santiago ha muerto en el hospital de A Coruña al que fue trasladado, han informado fuentes de Emergencias.
Las llamas se produjeron el martes mientras la víctima estaba realizando trabajos en el interior de esa construcción anexa a la casa.
Como estaba soldando, se investiga si esa ha sido la causa.
Un particular dio el aviso y se activó el dispositivo de rescate, pero este hombre no pudo superar sus graves lesiones.