Un libro coordinado por investigadores da USC alerta de que la inteligencia artificial facilita las estafas y la manipulación psicológica

Isaac Maroto González, José Miguel Túñez López y Juan Manuel Prieto Arosa, del grupo Novos Medios

La inteligencia artificial permite crear mensajes, imágenes y voces cada vez más difíciles de distinguir de los reales, una capacidad que también está aprovechando la delincuencia para perfeccionar sus estafas. Esta es una de las advertencias que recoge 'A Intelixencia artificial no espello. Guía social, ética e cultural para entender o presente e o futuro dixital', un libro coordinado por los investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Juan Manuel Prieto Arosa, Isaac Maroto González y José Miguel Túñez López, del grupo Novos Medios.

La publicación reúne las aportaciones de 30 especialistas nacionales e internacionales en 17 capítulos que abordan las consecuencias sociales, culturales y éticas de esta tecnología. Entre otros asuntos, analiza su impacto en la comunicación, el periodismo y la educación, así como los problemas relacionados con la desinformación, la privacidad y la protección de datos.

Uno de los capítulos, firmado por Tania Fernández-Lombao, de la USC, y Carles Llorens, de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en los fraudes digitales. Sus autores explican cómo herramientas de generación de textos, clonación de voces y manipulación de imágenes y vídeos permiten suplantar identidades y engañar a las víctimas para obtener contraseñas, información bancaria o transferencias de dinero.

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El trabajo advierte de que estas técnicas hacen que las estafas sean más sofisticadas y creíbles. Entre las modalidades más habituales figuran el 'phishing', mediante correos electrónicos fraudulentos; el 'smishing', a través de SMS; y el 'vishing', mediante llamadas telefónicas. También señala el riesgo de los 'deepfakes' y de las voces clonadas para simular que un familiar o una persona de confianza solicita ayuda urgente o dinero.

Para reducir estos riesgos, los investigadores recomiendan desconfiar de los mensajes que generan sensación de urgencia, verificar por otra vía la identidad de quien solicita información o dinero y no compartir contraseñas ni códigos de seguridad. En empresas e instituciones, proponen establecer protocolos de comprobación para los pagos y los cambios de cuentas bancarias, así como exigir una segunda autorización para las operaciones sensibles.

La obra aborda también los efectos de los algoritmos y los sistemas de recomendación y plantea que la inteligencia artificial no es una tecnología neutral: puede reproducir y amplificar los valores, comportamientos y desigualdades presentes en la sociedad.

Sus coordinadores defienden, por ello, un desarrollo basado en la transparencia, la responsabilidad y la supervisión humana, acompañado de una regulación adecuada y de una mayor alfabetización digital. El objetivo, concluyen, no es aceptar o rechazar la inteligencia artificial, sino aprender a utilizarla con sentido crítico y situando los derechos y el bienestar de las personas en el centro.