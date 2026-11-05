Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Cuatro empresas optan a construir 60 alojamientos compartidos para jóvenes en Juan XXIII

La Xunta licitó las obras por cerca de 7,3 millones de euros. Los pisos, destinados a menores de 36 años, tendrán uno o dos dormitorios

Agencias
05/11/2026 17:00
La promoción prevista en la calle Juan XXIII contará con 60 alojamientos compartidos para jóvenes: 54 de un dormitorio y seis de dos
La promoción prevista en la calle Juan XXIII contará con 60 alojamientos compartidos para jóvenes: 54 de un dormitorio y seis de dos
Turismo de Santiago
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha recibido cuatro ofertas de empresas para la realización de las obras de los 60 alojamientos compartidos para menores de 36 años que serán construidas en Santiago.

Esta promoción estará ubicada en la calle Juan XXIII y las obras fueron licitadas por cerca de 7,3 millones de euros. El Ejecutivo gallego, en un comunicado, ha explicado que es un proyecto compartido por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Así, de las 60 viviendas, un total de 54 serán de un dormitorio y seis de dos dormitorios. La gestión de los alojamientos, una vez construidos, corresponderá a la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

A Casa das Máquinas acollerá o 14 de novembro a primeira actividade de 'Compostela Impulsa'

Santiago estrea 'Compostela Impulsa', un programa para fomentar a comunicación comunitaria
redacción santiago
Juan Manuel Prieto Arosa, Isaac Maroto González y José Miguel Túñez López, del grupo Novos Medios

Un libro coordinado por investigadores da USC alerta de que la inteligencia artificial facilita las estafas y la manipulación psicológica
Adriana Quesada
O Comité Científico Asesor do IGFAE reúnese este xoves e venres co persoal investigador do centro para avaliar a súa actividade e formular recomendacións sobre a súa estratexia futura

Un premio Nobel de Física participa na avaliación científica do IGFAE en Santiago
redacción santiago
A concelleira Míriam Louzao participou na doazón do mural 'Códice Calixtino', realizado por Mr. Zé en 2017

Compostela cede á Facultade de Xeografía e Historia o mural 'Códice Calixtino' de Mr. Zé
redacción santiago