Cuatro empresas optan a construir 60 alojamientos compartidos para jóvenes en Juan XXIII

La promoción prevista en la calle Juan XXIII contará con 60 alojamientos compartidos para jóvenes: 54 de un dormitorio y seis de dos Turismo de Santiago

La Xunta ha recibido cuatro ofertas de empresas para la realización de las obras de los 60 alojamientos compartidos para menores de 36 años que serán construidas en Santiago.

Esta promoción estará ubicada en la calle Juan XXIII y las obras fueron licitadas por cerca de 7,3 millones de euros. El Ejecutivo gallego, en un comunicado, ha explicado que es un proyecto compartido por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Así, de las 60 viviendas, un total de 54 serán de un dormitorio y seis de dos dormitorios. La gestión de los alojamientos, una vez construidos, corresponderá a la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.