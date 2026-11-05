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Santiago de Compostela

El Concurso de Canto Compostela Lírica reúne a 89 voces de 25 nacionalidades

El certamen celebrará su fase presencial en el Auditorio de Galicia los días 4 y 5 de diciembre, con 30 finalistas y una dotación de premios que aumenta hasta los 10.000 euros

Agencias
05/11/2026 16:34
Vista do Auditorio de Galicia, que acollerá este luns a gala inaugural dos Premios da Cociña Galega
El IX Concurso de Canto Compostela Lírica recibió 89 candidaturas de 25 nacionalidades
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Un total de 89 cantantes de ópera de 25 nacionalidades se inscriben en el IX Concurso de Canto Compostela Lírica, abierto a voces solistas de entre 18 y 35 años.

El certamen, organizado por la Asociación Amigos da Ópera de Compostela, cuenta con la colaboración y patrocinio de instituciones como el Ayuntamiento de Santiago, la Xunta, la Diputación de A Coruña y la Fundación José Otero Carmela Martínez.

Del total de solistas, 38 proceden de España, mientras que Portugal aporta 11 participantes. Seis cantantes son de origen chino, cuatro proceden de Italia y tres tienen nacionalidad de Ucrania, otros tres de Cuba y otros tanto de Colombia. El resto de participantes son originarios de: México, Venezuela, Canadá, Bélgica, Brasil, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Argentina, Polonia, Alemania, Rumanía, Estados Unidos, Corea del Sur, Croacia, Austria, Australia y Hungría.

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El Auditorio de Galicia acogerá los días 4 y 5 de diciembre la fase presencial del certamen, en la que participarán 30 voces finalistas que escogerá el jurado entre los presentados.

La entrada del 5 de diciembre, día de la final, costará 5 euros y toda la venta se destinará a la Fundación Andrea.

Esta edición llega con la novedad de un aumento de premios, al pasar en conjunto de 7.000 a 10.000 euros. El primer premio será de 5.000 euros, además de incluir una actuación remunerada con la Real Filharmonía, otra en el Festival du Luberon (Francia) y una tercera en la Temporada Lírica de Oviedo. El galardón también incluye el asesoramiento vocal de Maciej Pikulski en París.

Otra de las novedades de este año es la aparición del Premio del Público, que está patrocinado por Viaxes Zonda y está acompañado de un diploma acreditativo y de 500 euros.

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