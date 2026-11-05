Compostela cede á Facultade de Xeografía e Historia o mural 'Códice Calixtino' de Mr. Zé
A doazón enmárcase en Compostela Ilustrada e nas Xornadas de Ilustración Urbana. Outras dúas obras pasarán á Praza de Abastos e a Mercagalicia
A concelleira de Capital Cultural e Educación, Míriam Louzao, participou este xoves na Facultade de Xeografía e Historia no acto de doazón do mural ‘Códice Calixtino’, no marco do Encontro Internacional de Cadernos de Viaxe Compostela Ilustrada, que celebra esta semana a súa novena edición, e das Xornadas de Ilustración Urbana.
Míriam Louzao celebrou que a obra realizada polo artista visual e deseñador Mr. Zé durante a edición de Compostela Ilustrada 2017 sexa doada agora á facultade, á vez que o mural ‘Encontro’, realizado en 2022 por Xoana Almar e Miguel Peralta (fundadores da cooperativa Cestola na Cachola) se doa á Praza de Abastos, á que tamén se desprazou.
Así, a responsable municipal de cultura aplaudiu “unha iniciativa que permite que toda a cidade poida gozar dos murais que se fan cada ano, que ata o de agora non se expoñían, e así quedan permanentemente a disposición do público”.
Do mesmo xeito, a obra que está a realizar este ano o muralista Soho na Praza de Abastos será doada a Mercagalicia.