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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Compostela cede á Facultade de Xeografía e Historia o mural 'Códice Calixtino' de Mr. Zé

A doazón enmárcase en Compostela Ilustrada e nas Xornadas de Ilustración Urbana. Outras dúas obras pasarán á Praza de Abastos e a Mercagalicia

Redacción Santiago
05/11/2026 18:00
A concelleira Míriam Louzao participou na doazón do mural 'Códice Calixtino', realizado por Mr. Zé en 2017
A concelleira Míriam Louzao participou na doazón do mural 'Códice Calixtino', realizado por Mr. Zé en 2017
Concello de Santiago
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A concelleira de Capital Cultural e Educación, Míriam Louzao, participou este xoves na Facultade de Xeografía e Historia no acto de doazón do mural ‘Códice Calixtino’, no marco do Encontro Internacional de Cadernos de Viaxe Compostela Ilustrada, que celebra esta semana a súa novena edición, e das Xornadas de Ilustración Urbana.

Míriam Louzao celebrou que a obra realizada polo artista visual e deseñador Mr. Zé durante a edición de Compostela Ilustrada 2017 sexa doada agora á facultade, á vez que o mural ‘Encontro’, realizado en 2022 por Xoana Almar e Miguel Peralta (fundadores da cooperativa Cestola na Cachola) se doa á Praza de Abastos, á que tamén se desprazou.

Así, a responsable municipal de cultura aplaudiu “unha iniciativa que permite que toda a cidade poida gozar dos murais que se fan cada ano, que ata o de agora non se expoñían, e así quedan permanentemente a disposición do público”.

Do mesmo xeito, a obra que está a realizar este ano o muralista Soho na Praza de Abastos será doada a Mercagalicia.

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Compostela cede á Facultade de Xeografía e Historia o mural 'Códice Calixtino' de Mr. Zé
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