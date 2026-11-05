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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A Casa do Cabido amosa o proceso creativo de dous escultores galegos en 'Aliceres: da idea á escultura'

A exposición de Óscar Aldonza e Miguel Ángel Vigo reúne pezas, bosquexos, fotografías e vídeos para achegar o público ás distintas fases da creación escultórica

Redacción Santiago
05/11/2026 18:00
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, inaugurou este xoves a mostra na Casa do Cabido xunto aos escultores Óscar Aldonza e Miguel Ángel Vigo
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, inaugurou este xoves a mostra na Casa do Cabido xunto aos escultores Óscar Aldonza e Miguel Ángel Vigo
Concello de Santiago
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O Consorcio de Santiago inaugurou este xoves 5 de novembro na Casa do Cabido a exposición “Aliceres: da idea á escultura”, unha mostra que reúne obras dos escultores Óscar Aldonza e Miguel Ángel Vigo e que propón achegar ao público ao proceso creativo que dá forma ás pezas escultóricas. 

A exposición establece un diálogo entre as obras dos dous artistas, permitindo descubrir non só as esculturas resultantes, senón tamén o proceso que hai detrás de cada creación. A través de paneis explicativos, vídeos, fotografías, debuxos, cadernos e bosquexos, a mostra revela as ideas, influencias, materiais e decisións que acompañan o traballo escultórico.

A proposta busca achegar a arte contemporánea ao público desde unha perspectiva próxima e didáctica, desmitificando o proceso escultórico e facilitando a comprensión das obras. O percorrido invita a coñecer o “por que” e o “como” de cada peza, desde a idea inicial ata a súa materialización, e a establecer un diálogo entre os artistas, as comisarias e as persoas visitantes.

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No acto de apertura asistiron a alcaldesa e presidenta do Consorcio, Goretti Sanmartín Rei, o xerente do organismo interadministrativo, José Antonio Domínguez Varela, o responsable de exposicións do Consorcio, Juan Conde Roa, os artistas e as comisarias da exposición, Elena Bangueses e Ana Castro.

Un proxecto de investigación compartida

A exposición é froito dun traballo de investigación desenvolvido de maneira colaborativa entre os artistas e as comisarias, Elena Bangueses e Ana Castro, ao longo do proceso de creación das obras. Esta metodoloxía permite documentar e mostrar as distintas fases da creación escultórica, desde o seu xermolo conceptual ata a execución final.

A alcaldesa de Santiago e presidenta do Consorcio, Goretti Sanmartín Rei, destacou o valor da exposición como resultado dun proceso de traballo compartido entre os dous artistas e as comisarias. Neste sentido, subliñou o seu interese tanto para o público xeral como, especialmente, para as persoas que están en formación e teñen interese pola arte e a escultura, xa que “máis alá da parte estética, tamén ten moito valor a filosofía de fondo”.

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