A Casa do Cabido amosa o proceso creativo de dous escultores galegos en 'Aliceres: da idea á escultura'
A exposición de Óscar Aldonza e Miguel Ángel Vigo reúne pezas, bosquexos, fotografías e vídeos para achegar o público ás distintas fases da creación escultórica
O Consorcio de Santiago inaugurou este xoves 5 de novembro na Casa do Cabido a exposición “Aliceres: da idea á escultura”, unha mostra que reúne obras dos escultores Óscar Aldonza e Miguel Ángel Vigo e que propón achegar ao público ao proceso creativo que dá forma ás pezas escultóricas.
A exposición establece un diálogo entre as obras dos dous artistas, permitindo descubrir non só as esculturas resultantes, senón tamén o proceso que hai detrás de cada creación. A través de paneis explicativos, vídeos, fotografías, debuxos, cadernos e bosquexos, a mostra revela as ideas, influencias, materiais e decisións que acompañan o traballo escultórico.
A proposta busca achegar a arte contemporánea ao público desde unha perspectiva próxima e didáctica, desmitificando o proceso escultórico e facilitando a comprensión das obras. O percorrido invita a coñecer o “por que” e o “como” de cada peza, desde a idea inicial ata a súa materialización, e a establecer un diálogo entre os artistas, as comisarias e as persoas visitantes.
No acto de apertura asistiron a alcaldesa e presidenta do Consorcio, Goretti Sanmartín Rei, o xerente do organismo interadministrativo, José Antonio Domínguez Varela, o responsable de exposicións do Consorcio, Juan Conde Roa, os artistas e as comisarias da exposición, Elena Bangueses e Ana Castro.
Un proxecto de investigación compartida
A exposición é froito dun traballo de investigación desenvolvido de maneira colaborativa entre os artistas e as comisarias, Elena Bangueses e Ana Castro, ao longo do proceso de creación das obras. Esta metodoloxía permite documentar e mostrar as distintas fases da creación escultórica, desde o seu xermolo conceptual ata a execución final.
A alcaldesa de Santiago e presidenta do Consorcio, Goretti Sanmartín Rei, destacou o valor da exposición como resultado dun proceso de traballo compartido entre os dous artistas e as comisarias. Neste sentido, subliñou o seu interese tanto para o público xeral como, especialmente, para as persoas que están en formación e teñen interese pola arte e a escultura, xa que “máis alá da parte estética, tamén ten moito valor a filosofía de fondo”.