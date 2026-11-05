Acepta dos años y medio de cárcel por apuñalar a un hombre en el parque de Belvís en 2021

La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, acogió la vista por el apuñalamiento ocurrido en agosto de 2021 en el parque de Belvís Cedida

Un hombre ha aceptado este jueves dos años y medio de prisión por intento de homicidio, tras reconocer que apuñaló en el abdomen a una persona en un parque de Santiago en 2021.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha acogido este jueves la vista por este caso, que no ha llegado a celebrarse tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre la defensa, la acusación particular y la Fiscalía.

El acuerdo, que rebaja de nueve a dos años y medio el tiempo de cárcel para el procesado, ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas, por los retrasos sufridos en instrucción, así como la reparación del daño, dado que ya han sido abonados los 14.000 euros de indemnización a la víctima.

Además, la entrada en prisión del acusado ha sido suspendida durante tres años con la condición de que no vuelva a cometer un delito de naturaleza similar y que siga su proceso de desintoxicación de las drogas. No podrá acercarse a la víctima durante un periodo de siete años.

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En el fallo, que es firme, ha quedado pendiente el pago de los gastos generados para el Sergas en la atención a la víctima, que tendrá que determinarse en ejecución de sentencia.

Hechos probados

Según el escrito de acusación, que ha sido aceptado este jueves por el procesado, los hechos sucedieron a las 5.30 horas de la madrugada del 15 de agosto de 2021, cuando el acusado se encontraba en el parque de Belvís, vio al otro hombre, "y con el ánimo de acabar con la vida del mismo", le apuñaló en el abdomen.

La víctima necesitó 125 días para reponerse del ataque, y presenta varias secuelas, como un agravamiento de su trastorno depresivo. También le queda una cicatriz de 3,5 centímetros.