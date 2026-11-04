Una ciclista resulta herido en Santiago tras chocar contra un coche

112 Emergencias

Una ciclista ha resultado herido este miércoles en Santiago tras chocar contra un coche, según ha informado el CIAE 112 Galicia, y ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Así, el accidente se produjo poco antes de las 7.00 horas y era un particular el que alertaba al 112, informando del siniestro, ocurrido en las proximidades del túnel de O Hórreo. Según esta persona, la ciclista permanecía inconsciente en ese momento.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local. El ciclista herido fue atendido en el punto y luego trasladado al Hospital Clínico de la ciudad.