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Santiago de Compostela

Una ciclista resulta herido en Santiago tras chocar contra un coche

Ep
04/11/2026 10:00
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Una ciclista ha resultado herido este miércoles en Santiago tras chocar contra un coche, según ha informado el CIAE 112 Galicia, y ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Así, el accidente se produjo poco antes de las 7.00 horas y era un particular el que alertaba al 112, informando del siniestro, ocurrido en las proximidades del túnel de O Hórreo. Según esta persona, la ciclista permanecía inconsciente en ese momento.

Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local. El ciclista herido fue atendido en el punto y luego trasladado al Hospital Clínico de la ciudad.

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