Santiago lanza la campaña ‘Compostela con Palestina’ para mantener la atención sobre la situación en Gaza

La concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, presentó la campaña ‘Compostela con Palestina’ junto a Sandra Garrido y Miguel Fernández Concello de Santiago

El Ayuntamiento de Santiago, en colaboración con los colectivos por Palestina de la capital gallega, ha lanzado la campaña 'Compostela con Palestina' que tiene como objetivo seguir dando visibilidad y "no olvidar" el "genocidio" que sigue viviendo Gaza y el pueblo palestino.

Así lo ha presentado este miércoles la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, María Rozas, que ha estado acompañada de la representante de la Global Sumud Flotilla, Sandra Garrido, y uno de los integrantes de Compostela por Palestina Miguel Fernández.

La campaña, elaborada por la Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (Agareso) y que incluye varias acciones más, tiene como elemento principal una llave, que recuerda a lo sucedido en 1948 durante la Nakba. Se trata de un símbolo vinculado al desplazamiento de la población palestina y al derecho al retorno a su tierra.

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Otros de los símbolos que aparecen en la campaña son el olivo, cultivo tradicional de Palestina y símbolo de la paz, el corazón y los colores de la bandera palestina.

"Con esta propuesta no solo hacemos una campaña municipal, sino que creo que representamos el sentir mayoritario de los vecinos de Santiago, que han demostrado que son un pueblo solidario y empático con lo que está sucediendo en Gaza", ha indicado Rozas.

Por su parte, tanto Sandra Garrido como Miguel Fernández han remarcado la necesidad de visibilizar que el "genocidio continúa" y reivindicar el derecho al retorno. "Recordar que el genocidio en Gaza y, en general, del pueblo palestino sigue ahí y no podemos olvidarlo", ha señalado Fernández.