Pontón acusa al PP de "tapar" sus responsabilidades en Angrois y pide que las víctimas de Urda no sufran el mismo "calvario"

Ana Pontón y Alfonso Rueda protagonizaron un tenso intercambio en la sesión de control del Parlamento gallego a cuenta de los accidentes ferroviarios de Angrois y Urda Xunta

El trágico accidente ferroviario de Urda, con 69 víctimas mortales, ha cobrado protagonismo en una sesión de control en la que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha aprovechado su cara a cara con el socialista José Ramón Gómez Besteiro para agitar la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes; mientras que la líder del BNG, Ana Pontón, le ha afeado exigir responsabilidades políticas que el PP "tapó" en Angrois.

"El PP impidió que las víctimas de ese accidente tuviesen justicia, verdad y reparación. El mismo (Alberto Núñez) Feijóo que ahora dice que España merece saber hizo todo que pudo para que en Galicia no se conociese la verdad. El mismo Feijóo que calló y permitió que la ministra Ana Pastor siguiese tres años más en su cargo es el que pide ahora investigar", ha esgrimido Pontón.

"Lo que hizo en este Parlamento fue votar para que no hubiese una comisión de investigación", ha continuado, antes de manifestar su deseo de que las víctimas de Toledo "no tengan que pasar por el calvario que pasaron las víctimas de Angrois" al entender que en España hubo, a raíz de aquel siniestro ferroviario, "un pacto de silencio entre el bipartidismo" de PP y PSOE.

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"¡Vaya morro tiene!", ha replicado Rueda, antes de acusar a la líder del BNG de "utilizar" políticamente en el cara a cara el accidente de Angrois e "incluso hablar en nombre de las víctimas, como si fuese una víctima más". "Pero el subconsciente la ha traicionado", ha continuado el también jefe de filas del PPdeG, antes de afearle haberse "olvidado" de mencionar el accidente de Adamuz, que al igual que el del Alvia y el de Urda, se cobró numerosas vidas.

El presidente gallego ha reiterado su habitual acusación a los nacionalistas de ser "bravos" en Galicia y "mansitos" en Madrid; y, tras criticar que el BNG "no fuese capaz de votar a favor" de la reprobación y de la dimisión de Puente tras Adamuz, ha censurado que la propia Pontón la exigiese estos días en un contexto, ha recalcado, de precampaña para el 29N.

"Tiene mala conciencia"

"Ustedes van de ganchete siempre. ¿Qué nos está contando?", le ha interpelado Rueda, a quien Pontón ha sugerido que "se enfada" porque tiene "mala conciencia" por Angrois, y le ha instado a "respetar" a las víctimas.

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Así, ha recalcado que los populares quieren "utilizar a las víctimas de Urda para cosechar votos" después de haber "tapado sus responsabilidades" en el accidente del Alvia registrado en Santiago de Compostela, y ha recordado que aún 13 años después los afectados por ese siniestro, con 80 víctimas mortales, siguen "reclamando justicia, verdad y reparación".

"Habla usted de morro. Es que la indecencia política y moral que tienen es muy grande. El BNG en Angrois pidió que se investigase hasta el final y lo pedimos ahora. Pedimos que se asumiesen responsabilidades políticas antes y ahora. Y que se tomasen las medidas necesarias para no repetir una situación así. Desgraciadamente, usted no puede decir lo mismo y quizás si el PP en ese momento actuase bien, hoy no estaríamos aquí. Morro, el suyo", ha espetado la nacionalista.