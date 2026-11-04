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Santiago de Compostela

Los trenes entre Santiago y A Coruña circularán por carretera del 5 al 12 de noviembre por las obras de la estación

Renfe habilitará autobuses para los servicios Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad afectados por los trabajos de Adif

Adriana Quesada
Adriana Quesada
04/11/2026 16:33
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Renfe habilitará un plan alternativo de transporte por carretera entre Santiago y A Coruña del 5 al 12 de noviembre debido a las obras en la estación coruñesa
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Los viajeros que se desplacen entre Santiago y A Coruña en tren tendrán que realizar parte del trayecto por carretera entre los días 5 y 12 de noviembre debido a una nueva fase de las obras que Adif ejecutará en la estación coruñesa. Renfe habilitará un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad durante este periodo, en el que la circulación ferroviaria será incompatible con los trabajos.

La medida afectará a los trenes Regionales y de Media Distancia, así como a los servicios Avant y de Alta Velocidad de las conexiones con Vigo, Ourense y Madrid-Chamartín. En todos estos casos, el recorrido entre Santiago y A Coruña se realizará en autobús.

Renfe advierte de que los transbordos por carretera pueden alargar los tiempos de viaje y provocar cambios en los horarios de salida y llegada, también en las paradas intermedias. Además, por necesidades operativas, algunos servicios de última hora del 4 de noviembre y los primeros de la mañana del día 12 también podrían sufrir modificaciones.

La compañía recomienda consultar los horarios antes de viajar. Los usuarios que prefieran cambiar o anular sus billetes podrán hacerlo sin coste. La información y los títulos de transporte estarán disponibles en los canales habituales de Renfe.

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