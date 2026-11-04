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Santiago de Compostela

Las víctimas de Angrois piden reunirse con el nuevo ministro de Transportes para reclamar cambios en la seguridad ferroviaria

La plataforma insta a Carlos Cuerpo a revisar las conclusiones de la investigación del accidente de 2013 y advierte de que el sistema Asfa no debería permitir circular a 200 kilómetros por hora

Agencias
04/11/2026 15:33
Carteles en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois
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EFE
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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013 pide que les reciba el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, quien asumirá la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente.

En el siniestro de Angrois murieron 80 personas en una línea desprovista del 'ERTMS' en su último tramo --tras un cambio de proyecto-- y en la que se había desconectado este sistema de seguridad en su modalidad embarcada por fallos en la lectura de una baliza.

En declaraciones a Europa Press, su presidente, Jesús Domínguez, afirma: "Si nos hubieran escuchado, se habría evitado el accidente", en relación a la colisión por alcance que provocó 69 fallecidos en Urda (Toledo), en una línea (Madrid-Sevilla) en la que la caída del 'LZB' --equivalente al 'ERTMS'-- provocó que dos trenes quedaran en el mismo cantón.

Domínguez subraya que, en ambos casos, "la conclusión sería que el sistema 'Asfa' no puede estar de respaldo para circular con trenes a 200 kilómetros por hora".

Reclama así "aprender de lo que sucedió" hace ya 13 años en Angrois, a la llegada a la estación de Santiago, donde maquinistas habían avisado --no por los canales oficiales, según Renfe-- de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, pues había que reducir de 200 a 80 kilómetros por hora sin un sistema como el 'ERTMS' de control continuo de la velocidad, lo cual dejaba la seguridad a expensas de un fallo del factor humano.

Teresa Gómez Limón, exdiputada del PP en la Asamblea de Madrid y víctima del accidente de Angrois, cuestiona la gestión de la seguridad ferroviaria

Tellado sostiene que el accidente de Angrois fue consecuencia de un fallo humano y lo distingue del de Urda

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"Todavía no hemos aprendido", lamenta Domínguez. "Nuestra lucha es para que no haya más accidentes", incide. "Se trata de una cuestión de Estado, y la prueba de fuego si el Estado realmente quiere dejar de tener récord mundial en víctimas mortales en alta velocidad es que se repita la investigación de Angrois. La conclusión sería que el 'Asfa' no puede estar de respaldo", resalta.

Frente a esto, el informe de la CIAF responsabiliza únicamente al maquinista por circular con un exceso de velocidad al llegar a la curva, cuando atendía una llamada telefónica del interventor.

Las medidas anunciadas por Puente 

El representante de los afectados por el descarrilamiento del Alvia en Angrois también opina sobre las medidas anunciadas este martes por el ya dimitido ministro Óscar Puente. "Algunas son repetidas a las que anunció Ana Pastor en su día...", cuestiona.

Y reitera que, a su juicio, lo que haría falta sería impedir que los trenes puedan circular a 200 kilómetros por hora con 'Asfa'. Demanda también "una auditoría seria, otra, de Europa a España". "Que hagan otra vez una auditoría a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, porque ya dijo la comisaria (de Transportes) en su día que las normas de seguridad en España están sobre el papel, pero el personal ni las entiende ni las conoce", avisa.

En cuanto a la decisión de Puente de marcharse, valora que "sí", debía dimitir, porque es lo que procede "cuando algo se ha hecho mal". "Pedir perdón e investigar qué se ha hecho mal", señala.

En cuanto a su figura como ministro, recuerda que "nunca recibió" a las víctimas, y le atribuye por eso "cobardía" e "hipocresía", ya que como alcalde de Valladolid respaldó y dio lectura a una moción "expresa" para pedir que el accidente de Angrois volviese a investigarse.

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