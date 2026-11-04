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Santiago de Compostela

El Gaiás inaugura ‘Ser Noutras’, un diálogo entre el arte gallego del Reina Sofía y la creación contemporánea

La exposición reúne medio centenar de obras de 45 artistas de los siglos XX y XXI, con 15 piezas inéditas. Una instalación de Marta Pazos inspirada en Maruja Mallo articula el recorrido

Adriana Quesada
Adriana Quesada
04/11/2026 18:30
El Museo Centro Gaiás inaugura 'Ser Noutras', una exposición que propone un diálogo entre distintos artistas gallegos a través de cerca de cuarenta obras procedentes de la colección del Museo Reina Sofía
El Museo Centro Gaiás inaugura 'Ser Noutras', una exposición que propone un diálogo entre distintos artistas gallegos a través de casi cuarenta obras procedentes de la colección del Museo Reina Sofía
EFE
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El Museo Centro Gaiás ha inaugurado este miércoles ‘Ser Noutras’, una exposición que reúne medio centenar de obras de 45 artistas gallegos de los siglos XX y XXI en un recorrido construido a partir de 18 diálogos entre distintas generaciones de creadores. La muestra conecta más de una treintena de piezas de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con el trabajo de una veintena de artistas contemporáneos, que participan con obras ya existentes o creaciones realizadas específicamente para el proyecto.

La exposición, que podrá visitarse en la Cidade da Cultura hasta el 28 de marzo de 2027, incluye 15 piezas inéditas y reúne disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación y el videoarte. Entre los artistas que participan figuran Chelo Matesanz, Xisela Franco, Andrea Costas, Julia Huete, Mar Vicente, Yoseba MP, Pablo Barreiro y Lois Patiño, que establecen conexiones con figuras como Arturo Souto, Julia Minguillón, Virxilio Viéitez, Berta Cáccamo, José María de Labra, Xurxo Lobato, Francisco Leiro o Menchu Lamas.

Uno de los diálogos centrales de la muestra es el que reúne a Maruja Mallo y Marta Pazos. La artista visual, directora de escena y dramaturga firma ‘Maruja’, una instalación espacial concebida como un gran teatro visual que funciona como escenario y estructura del recorrido expositivo. La pieza toma elementos del universo de la pintora surrealista, como las formas orgánicas, los motivos vegetales y las referencias al cuerpo femenino, y los traslada a una estructura de gran formato revestida de terciopelo granate.

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La apertura contó también con intervenciones artísticas en directo. La poeta Yolanda Castaño sumó su voz a la de Loreto Martínez Troncoso en la pieza ‘Para mi amigo’, mientras que Rodríguez-Méndez completó la instalación performativa ‘Llamar, multiplicar’, inspirada en una obra del pintor lucense Tino Grandío.

Comisariada por Verónica Santos y Chus Martínez, ‘Ser Noutras’ propone una lectura de la colección del Reina Sofía como un conjunto abierto, capaz de generar nuevas interpretaciones y conexiones con la creación actual. Durante los próximos meses, el programa ‘Gaiás inspira’ organizará actividades para público adulto, familiar y escolar en torno a cuestiones presentes en la exposición, como la memoria, el feminismo y el territorio.

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