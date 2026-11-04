Feijóo se pregunta si "es serio hablar" del accidente de Angrois, en una línea que puso en marcha el PSOE

Alberto Núñez Feijóo cuestionó las referencias al accidente de Angrois durante una entrevista en Antena 3 EFE/Archivo

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "teatrillo" la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo ya lo sabía. A su entender, el anuncio de su renuncia "en prime time", al final de la Diputación Permanente del Congreso, es "una forma indigna de irse".

"Puente se va, pero Sánchez se queda. Puente se va pero los heridos con sus lesiones, los huérfanos, los viudos, los hermanos que se han quedado sin hermanos, esos se quedan. Y se queda un sistema ferroviario que ha quebrado la confianza de nuestro país", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado si se cree que Puente le comunicó su dimisión a Sánchez unos minutos antes, el presidente de PP ha respondido que "evidentemente no". A su entender, el PSOE estaba haciendo encuentras sobre si debía o no dimitir y, una vez finalizado el trabajo de campo, se tomó la decisión. "A Puente le han dimitido las encuestas", ha indicado.

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Ante las críticas al PP por la tardanza en dimitir Carlos Mazón tras la dana en Valencia o que la ministra Ana Pastor no se marchó tras el accidente de Angrois en 2013, Feijóo ha criticado que ahora el PSOE saque este último accidente y ha preguntado si "es serio hablar de esto" cuando esa línea entre Ourense y Santiago la puso en marcha el PSOE poco antes de las elecciones.

En el caso de Mazón, expresidente de la Generalitat, ha recordado que tras la dana "en una semana se fue la consejera de Emergencias de la Generalitat. "El señor Puente lleva 10 meses, desde Adamuz hasta ahora", ha dicho, para añadir que Mazón era "presidente de la Generalitat" y en este caso Pedro Sánchez "no se ha ido". "No tiene un mínimo de comparación racional todo lo que estamos oyendo", ha enfatizado.