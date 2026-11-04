Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Besteiro contrapone la dimisión de Puente a la actuación del PP tras el accidente de Angrois

El líder del PSdeG destaca que el ministro dio explicaciones antes de dejar el cargo y reclama que la nueva etapa en Transportes priorice la atención a las víctimas y una investigación

Agencias
04/11/2026 16:00
Óscar Puente ha defendido su gestión tras el accidente ferroviario de Urda y ha reprochado a la oposición sus peticiones de dimisión
José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, valoró la dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes y la contrapuso a la respuesta del PP tras el accidente de Angrois
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "contrasta claramente" con lo hecho por el Partido Popular --en referencia al accidente de Angrois--. "No todos somos iguales", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha puesto en valor el "papel de dignidad" asumido por Óscar Puente, "después de dar explicaciones", de "dar la cara". "Contrasta claramente con lo que o hizo el PP. Por tanto, no todos somos iguales", ha manifestado.

Besteiro ha sostenido que con esa "altura de miras y esa dignidad" y "después de dar la cara y de dar explicaciones" la actitud de Puente sitúa en ese "plano de dignidad" frente a un PP que "nunca presentó dimisiones cuando podía y debía haberlo hecho".

Además, ha aprovechado para reconocer su trayectoria y el trabajo desarrollado al frente del Ministerio de Transportes, con "inversiones realmente históricas" en Galicia.

Carteles en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois

Las víctimas de Angrois piden reunirse con el nuevo ministro de Transportes para reclamar cambios en la seguridad ferroviaria

Más información

El secretario xeral del PSdeG también se ha referido a la decisión del presidente Pedro Sánchez de delegar las competencias de Transportes en el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, del que ha asegurado que es una "absoluta garantía de gestión".

"Es el responsable de esa política económica que nos trae hasta aquí, con crecimiento y, sobre todo, con una política de reparto del crecimiento, de la riqueza", ha dicho para poner en valor cuestiones como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y el desarrollo de los proyectos de derechos sociales.

Investigación del accidente 

En su intervención, además, Besteiro ha explicado que deberá "atender a las víctimas", que es la "prioridad que no se puede olvidar en ningún momento". "No solo la atención personalizada, sino también la investigación para que se conozca la verdad", ha dicho para defender que se investigue por una comisión independiente, además de judicialmente.

"Esta labor tiene que desarrollar Carlos Cuerpo, a la que se suma también la necesidad de devolverle la seguridad a todo el transporte ferroviario", ha sostenido para asegurar que, "en ese sentido, Carlos Cuerpo es sinónimo de gestión y de solvencia".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El Museo Centro Gaiás inaugura 'Ser Noutras', una exposición que propone un diálogo entre distintos artistas gallegos a través de cerca de cuarenta obras procedentes de la colección del Museo Reina Sofía

El Gaiás inaugura ‘Ser Noutras’, un diálogo entre el arte gallego del Reina Sofía y la creación contemporánea
Adriana Quesada
María Rozas presentou o festival Crisálide xunto a integrantes do colectivo Pupa

O Centro Xove da Almáciga acolle o día 7 o festival Crisálide, con danza, drag e música electrónica
redacción santiago
Alfonso Rueda participa este martes en Santiago en el acto de entrega de las 24 viviendas públicas de Lamas de Abade

Pontón acusa al PP de "tapar" sus responsabilidades en Angrois y pide que las víctimas de Urda no sufran el mismo "calvario"
Agencias
Rueda y Feijóo @ EFE

Feijóo se pregunta si "es serio hablar" del accidente de Angrois, en una línea que puso en marcha el PSOE
Agencias