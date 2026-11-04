Besteiro contrapone la dimisión de Puente a la actuación del PP tras el accidente de Angrois

José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG, valoró la dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes y la contrapuso a la respuesta del PP tras el accidente de Angrois EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "contrasta claramente" con lo hecho por el Partido Popular --en referencia al accidente de Angrois--. "No todos somos iguales", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, el jefe de filas de los socialistas gallegos ha puesto en valor el "papel de dignidad" asumido por Óscar Puente, "después de dar explicaciones", de "dar la cara". "Contrasta claramente con lo que o hizo el PP. Por tanto, no todos somos iguales", ha manifestado.

Besteiro ha sostenido que con esa "altura de miras y esa dignidad" y "después de dar la cara y de dar explicaciones" la actitud de Puente sitúa en ese "plano de dignidad" frente a un PP que "nunca presentó dimisiones cuando podía y debía haberlo hecho".

Además, ha aprovechado para reconocer su trayectoria y el trabajo desarrollado al frente del Ministerio de Transportes, con "inversiones realmente históricas" en Galicia.

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El secretario xeral del PSdeG también se ha referido a la decisión del presidente Pedro Sánchez de delegar las competencias de Transportes en el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, del que ha asegurado que es una "absoluta garantía de gestión".

"Es el responsable de esa política económica que nos trae hasta aquí, con crecimiento y, sobre todo, con una política de reparto del crecimiento, de la riqueza", ha dicho para poner en valor cuestiones como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y el desarrollo de los proyectos de derechos sociales.

Investigación del accidente

En su intervención, además, Besteiro ha explicado que deberá "atender a las víctimas", que es la "prioridad que no se puede olvidar en ningún momento". "No solo la atención personalizada, sino también la investigación para que se conozca la verdad", ha dicho para defender que se investigue por una comisión independiente, además de judicialmente.

"Esta labor tiene que desarrollar Carlos Cuerpo, a la que se suma también la necesidad de devolverle la seguridad a todo el transporte ferroviario", ha sostenido para asegurar que, "en ese sentido, Carlos Cuerpo es sinónimo de gestión y de solvencia".