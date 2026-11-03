Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Xunta oficializa el nuevo trazado del Camino Primitivo, con una veintena de tramos comunes

El proyecto afecta a siete municipios de Lugo y A Coruña, que tendrán un año para adaptar su planeamiento urbanístico al recorrido aprobado definitivamente por el Consello da Xunta

Agencias
03/11/2026 16:34
A investigación de Galabra- USC analiza as dinámicas do turismo en Santiago de Compostela a partir de enquisas a visitantes, comerciantes e poboación local
El nuevo trazado del Camino Primitivo contempla la ejecución de una veintena de tramos comunes en A Fonsagrada, Baleira, Lugo, Guntín, Palas de Rei, Toques y Melide
Santi Alvite
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Diario Oficial de Galicia recoge este martes la publicación del acuerdo del Consello da Xunta del pasado día 5 de octubre, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de trazado y construcción de tramos comunes del Camino Primitivo.

Con la publicación del acuerdo, la Xunta oficializa el nuevo trazado, que incluye la construcción de trechos comunes. Tras recoger el DOG el nuevo trazado, los ayuntamientos afectados deberán adaptar su planeamiento urbanístico al contenido en el proyecto en el plazo de un año.

El proyecto, tal y como ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, requiere de la ejecución de una veintena de nuevos tramos o trechos en los municipios de A Fonsagrada, Vacía, Lugo, Guntín, Palas de Rei, Toques y Melide.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 01/11/2026.- La acampada por la vivienda de la compostelana plaza del Obradoiro cumple un mes, sin previsión de retirada, pues el 29N intensifica la necesidad de situar el problema de la crisis habitacional en los programas de los partidos que concurren a las generales. EFE/ Xoán Rey

La acampada del Obradoiro se mantiene pese al desalojo en Sol: "Hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea"

Más información

La aprobación definitiva del proyecto de trazado implica su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, entre otros, así como para la implantación del proyecto y las modificaciones que, si es preciso, si puedan aprobar posteriormente.

La Xunta de Galicia impulsa un plan de mejora de la seguridad vial en los principales itinerarios jacobeos con el horizonte puesto en el Año Santo 2027. La iniciativa cuenta con una inversión de hasta 40 millones de euros e incluye intervenciones en más de 150 kilómetros de las siete rutas principales del Camino de Santiago. En este marco, el DOG ya publicó también los trazados de los trechos comunes de los Caminos del Norte y Fisterra-Muxía.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

A escritora Rosa Aneiros presentará o audiolibro de ‘A noite das cebolas’, obra recoñecida co Premio Novela Europea Casino de Santiago de 2026

Rosa Aneiros presentará o audiolibro de ‘A noite das cebolas’ nun encontro con usuarios de Dano Cerebral Santiago
redacción santiago
A tenenta de alcaldesa, María Rozas, presentou a programación de novembro de ‘12 Comercios, 12 Sensibilidades’ xunto a Ana Carrillo Val, de Óptica Val, e Javier García Sánchez, de ASPAS

Óptica Val dedica novembro a visibilizar o labor de ASPAS na campaña ‘12 Comercios, 12 Sensibilidades’
redacción santiago
A torre de servizos centrais da Praza de Abastos, situada na rúa das Ameas, será obxecto de traballos de mantemento e mellora térmica

O Consorcio licita por 104.000 euros a mellora térmica da torre de servizos da Praza de Abastos
redacción santiago
O compositor finés Magnus Lindberg será o compositor en residencia da Real Filharmonía de Galicia nesta tempada, na que participará en tres programas

A Real Filharmonía inaugura a residencia de Magnus Lindberg cun concerto xunto ao violinista Roman Simovic
redacción santiago