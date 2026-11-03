La Xunta oficializa el nuevo trazado del Camino Primitivo, con una veintena de tramos comunes

El nuevo trazado del Camino Primitivo contempla la ejecución de una veintena de tramos comunes en A Fonsagrada, Baleira, Lugo, Guntín, Palas de Rei, Toques y Melide Santi Alvite

El Diario Oficial de Galicia recoge este martes la publicación del acuerdo del Consello da Xunta del pasado día 5 de octubre, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de trazado y construcción de tramos comunes del Camino Primitivo.

Con la publicación del acuerdo, la Xunta oficializa el nuevo trazado, que incluye la construcción de trechos comunes. Tras recoger el DOG el nuevo trazado, los ayuntamientos afectados deberán adaptar su planeamiento urbanístico al contenido en el proyecto en el plazo de un año.

El proyecto, tal y como ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, requiere de la ejecución de una veintena de nuevos tramos o trechos en los municipios de A Fonsagrada, Vacía, Lugo, Guntín, Palas de Rei, Toques y Melide.

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La aprobación definitiva del proyecto de trazado implica su declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de los derechos y de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, entre otros, así como para la implantación del proyecto y las modificaciones que, si es preciso, si puedan aprobar posteriormente.

La Xunta de Galicia impulsa un plan de mejora de la seguridad vial en los principales itinerarios jacobeos con el horizonte puesto en el Año Santo 2027. La iniciativa cuenta con una inversión de hasta 40 millones de euros e incluye intervenciones en más de 150 kilómetros de las siete rutas principales del Camino de Santiago. En este marco, el DOG ya publicó también los trazados de los trechos comunes de los Caminos del Norte y Fisterra-Muxía.