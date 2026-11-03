Tellado sostiene que el accidente de Angrois fue consecuencia de un fallo humano y lo distingue del de Urda

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se refirió al accidente del Alvia en Angrois, en el que murieron 80 personas en julio de 2013, para diferenciarlo del siniestro ferroviario de Urda EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido al accidente ferroviario que ocasionó 80 muertes en Angrois (Santiago) en julio de 2013 para afirmar que "la situación es completamente distinta" a la del siniestro de Urda (Toledo), donde han fallecido 69 personas.

"Si se refiere a Angrois, la situación es completamente distinta. Ese accidente se produce, según dice la sentencia firme, hace 13 años por un fallo humano. Los sistemas de seguridad eran los que existían y no había habido ningún aviso de que ese sistema no estuviese funcionando adecuadamente", ha apuntado, por lo que ha considerado que son siniestros "no comparables".

En concreto, en la línea Ourense-Santiago en la que descarriló el Alvia en 2013, un cambio de proyecto dejó el tramo final desprovisto del 'ERTMS' (donde se encuentra la curva de A Grandeira, a poca distancia de la estación de la capital gallega), y además había sido desconectado el sistema en su modalidad embarcada ante la detección de fallos.

Tellado se ha pronunciado así en una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, donde se le precisó, a continuación, que la pregunta se refería a la dana del 29 de octubre de 2024. Al respecto, ha defendido que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "asumió sus responsabilidades y dimitió" a raíz de su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, está "aferrándose a la silla" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo nombró, no está "dispuesto a asumir ninguna de las responsabilidades".

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Así lo ha manifestado cuestionado por si su formación aplica ahora el mismo criterio para reclamar dimisiones que los exigidos en accidentes o catástrofes mortales ocurridos bajo gobiernos del PP.

Sobre la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia, Tellado ha sostenido que en este caso "lo que no hubo fue avisos previos". "Quien tenía que haber avisado de lo que podía suceder era el Gobierno de España y no avisó adecuadamente. Es más, se producen todas esas muertes por el desbordamiento de un barranco titularidad del Gobierno de España", ha asegurado.

En este punto, ha valorado que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, responsable del área de Emergencias e investigada en la causa, "dimitió a los pocos días" y ha señalado que, en el caso del accidente de Urda, "lo equivalente" a este cargo sería Puente. "Por lo tanto, ahí sí se asumieron responsabilidades", ha defendido sobre la gestión de la Generalitat Valenciana tras la riada.