Rueda reivindica el futuro del sector textil gallego y llama a afrontar unido sus retos de modernización

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, participaron en la inauguración del congreso ‘Hilos del Futuro’ Concello de Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este martes al textil como "un sector con muchísimo futuro" en Galicia, y ha animado a sus integrantes a trabajar desde la unión para afrontar los retos pendientes de modernización, relevo generacional, digitalización y sostenibilidad, entre otros.

Rueda ha participado en la inauguración del congreso 'Hilos del Futuro', organizado por el Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega), a la que también ha acudido la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Durante el encuentro, Rueda ha expresado su reconocimiento al esfuerzo continuo y al trabajo diario de los profesionales y de las empresas de la moda gallega.

El presidente ha instado al sector a trabajar unido para afrontar los retos pendientes, para lo que ha apostado por seguir trabajando como hasta ahora: "mirar al futuro siempre exige tener en cuenta las esencias, de dónde se viene, lo que nos da fuerza y lo que nos reconoce en el mundo".

Perscadia, artista: "Trabajar con las manos es una forma de escuchar a los materiales" Más información

Consumo consciente y "muchos elementos aprovechables"

En el acto ha intervenido también la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien ha destacado "el papel histórico" de Galicia como "referente textil mundial" y ha llamado al "consumo consciente" para "abordar los retos ambientales y sociales".

La regidora compostelana ha defendido la búsqueda de productos de mayor calidad y un consumo "más consciente con perspectiva local", y también ha animado al sector a tener en cuenta el propio marco gallego y sus "muchos elementos aprovechables". "Entre ellos, la lengua", ha sentenciado.

Congreso

Cointega, por su parte, ha trasladado que más de 200 directivos y empresarios participan este martes, de 9.00 a 17.15 horas, en una jornada en la que se encargó de dar el pistoletazo de salida, el presidente de la entidad, Javier Guerra, que también aprovechó el evento para presentar el nuevo logotipo de la misma.

Si Guerra saludó con cariño a "Alfonso" y luego se autocorrigió para llamarle presidente, Rueda también ha tenido palabras de simpatía para el que fuera su compañero en el Consello de la Xunta en el primer mandato de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta.

Así, ha incidido en su papel como conselleiro de Economía para "sentar las bases" de las políticas industriales que han avanzado en la comunidad en los últimos años.