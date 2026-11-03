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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Rosa Aneiros presentará o audiolibro de ‘A noite das cebolas’ nun encontro con usuarios de Dano Cerebral Santiago

A iniciativa celebrarase este mércores 4 de novembro na sede da asociación e busca achegar a literatura ás persoas con dano cerebral e contribuír a eliminar as barreiras de acceso á cultura

Redacción Santiago
03/11/2026 18:30
A escritora Rosa Aneiros presentará o audiolibro de ‘A noite das cebolas’, obra recoñecida co Premio Novela Europea Casino de Santiago de 2026
A escritora Rosa Aneiros presentará o audiolibro de ‘A noite das cebolas’, obra recoñecida co Premio Novela Europea Casino de Santiago de 2026
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A escritora Rosa Aneiros presentará este mércores 4 de novembro, ás 10.30 h. da mañá, o audiolibro 'A noite das cebolas' nun encontro con persoas usuarias da asociación Dano Cerebral Santiago de Compostela. O acto terá lugar na propia sede da Asociación, nunha iniciativa que pon o foco na necesidade de eliminar as barreiras que poden dificultar o acceso á cultura.

No encontro participarán Luciano Fernández Pintor, presidente da asociación Dano Cerebral Santiago de Compostela; Fran Alonso, director de Edicións Xerais; Maribel Martín, vicepresidenta da Asociación Cultural Casino de Santiago e pechará a propia Rosa Aneiros.

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David Uclés y Rosa Aneiros comparten el Premio Novela Europea Casino de Santiago

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Publicada por Xerais no 2024, 'A noite das cebolas' foi recoñecida co Premio Novela Europea Casino de Santiago neste 2026, galardón arredor do que se organiza este encontro, e tamén foi recoñecida no 2025 co Premio Follas Novas do Libro Galego de Narrativa. A través dunha historia na que se entrelazan a fraxilidade, os coidados, a memoria, a culpa e a beleza das pequenas cousas, Rosa Aneiros constrúe en 'A noite das cebolas' un relato sobre a capacidade da vida para sorprendernos mesmo nas circunstancias máis adversas.

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