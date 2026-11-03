A Real Filharmonía inaugura a residencia de Magnus Lindberg cun concerto xunto ao violinista Roman Simovic
Baixo a dirección de Baldur Brönnimann, a orquestra interpretará o 'Concerto para violín núm. 1' do compositor finés e a 'Sétima Sinfonía de Dvořák'
A Real Filharmonía de Galicia presenta esta semana “Espírito indomable”, un programa que inaugura a presenza de Magnus Lindberg como compositor en residencia da formación. O músico finés, unha figura esencial na renovación da música sinfónica das últimas décadas, terá un papel destacado na tempada a través de tres programas dedicados á súa creación. Baixo a dirección do seu titular e artístico, Baldur Brönnimann, a orquestra interpretará o 'Concerto para violín núm. 1' de Lindberg, coa participación do violinista Roman Simovic como solista, e a 'Sinfonía núm. 7 en Re menor', de Antonín Dvořák.
Esta primeira cita supón unha oportunidade para achegarse á música dun dos compositores máis destacados do panorama europeo actual e coñecer de preto o seu traballo a través dunha colaboración que terá continuidade ao longo da tempada. A Real Filharmonía de Galicia incorpora así ao seu programa a obra dun creador cunha traxectoria marcada pola exploración de novas linguaxes sonoras e polo diálogo constante coa tradición musical.
Nado en Helsinqui en 1958, Magnus Lindberg é unha figura esencial na renovación da música sinfónica das últimas décadas. Formouse na Academia Sibelius e, nos seus primeiros anos, estivo vinculado á vangarda europea e á experimentación musical. En 1980 impulsou, xunto con outros compositores finlandeses, a asociación Ears Open Society, dedicada á difusión e ao desenvolvemento da música contemporánea. A finais desa década iniciou unha evolución estilística cara a unha linguaxe máis depurada, na que conviven a investigación tímbrica, a enerxía rítmica e as formas da tradición clásica.
A súa música forma parte do repertorio de grandes formacións internacionais, como a Filharmónica de Berlín, a Sinfónica de Chicago ou a Orquestra do Concertgebouw de Ámsterdam. Ao longo da súa carreira recibiu numerosos recoñecementos, entre eles o Premio de Música Nórdica e o Premio Wihuri Sibelius. A súa presenza como compositor en residencia na Real Filharmonía de Galicia permitirá ao público descubrir diferentes facetas da súa creación ao longo deste curso.
O 'Concerto para violín núm. 1', escrito en 2006, marcará o inicio da presenza musical de Lindberg na programación desta tempada. A interpretación estará a cargo de Roman Simovic, violinista premiado e concertino da London Symphony Orchestra desde 2010. Cunha ampla traxectoria nos escenarios internacionais, Simovic asumirá o papel solista nesta partitura, que esixe un notable dominio técnico e unha estreita interacción coa orquestra.
Na segunda parte da velada, a Real Filharmonía de Galicia interpretará a 'Sinfonía núm. 7 en Re menor, Op. 70', de Antonín Dvořák, unha das obras fundamentais do sinfonismo romántico. Ao longo dos seus catro movementos alterna pasaxes de gran tensión, momentos líricos e ritmos inspirados nas danzas bohemias ata culminar nun final de carácter enérxico e liberador.