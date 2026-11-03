Perscadia, artista: "Trabajar con las manos es una forma de escuchar a los materiales"

Deniz Kara, conocida artísticamente como Perscadia, es una diseñadora e investigadora textil turco-estadounidense formada en la Parsons School of Design de Nueva York Cedida

En un momento en el que buena parte de los procesos creativos pasan por las pantallas, Deniz Kara reivindica el valor de experimentar con los materiales y trabajar directamente con ellos. Diseñadora e investigadora textil turco-estadounidense, formada en la Parsons School of Design de Nueva York, llegó a Galicia en busca de un lugar donde desarrollar su carrera.

Ahora trabaja en un taller artesanal de Santiago y combina técnicas textiles con proyectos de diseño, mobiliario, iluminación y escultura. Bajo el nombre artístico de Perscadia, explora las posibilidades de cada material y reivindica también las pequeñas imperfecciones que deja el trabajo manual.

Te has movido por EE. UU., Reino Unido, Alemania, Turquía y ahora España. Con ese mapa a las espaldas, ¿qué tiene Galicia que te ha hecho anclarte aquí?

Creo que uno de los mayores retos después de graduarse es descubrir dónde encajas, tanto a nivel personal como profesional. Al terminar mis estudios en Parsons, en Nueva York, sabía que quería comenzar una nueva etapa en Europa, pero no tenía un camino del todo definido. Decidí hacer las cosas un poco al revés: en lugar de mudarme por una oferta de trabajo, quería encontrar primero un lugar donde me apeteciera vivir y después construir allí mi vida y mi carrera.

Galicia me atrajo por su costa, su ritmo de vida más tranquilo y su relación con el diseño, la artesanía y la industria. Me interesaba especialmente la combinación de oficios tradicionales y sectores como la moda, el mobiliario y el diseño de producto. Empezar de cero ha supuesto ciertos desafíos, pero también ha sido parte de la aventura. En apenas unos meses he conocido a personas maravillosas, he empezado a trabajar en un taller artesanal y he inaugurado mi primera exposición individual en España. Siento que, poco a poco, estoy construyendo la vida que imaginaba al terminar mis estudios.

En lugar de mudarme por una oferta de trabajo, quería encontrar primero un lugar donde me apeteciera vivir y después construir allí mi vida y mi carrera" Perscadia

Dices que te interesa mucho la atención a las personas y los proyectos creativos locales. ¿Qué has encontrado en el tejido artesanal de Santiago que no pudiste aprender en las grandes escuelas o capitales del diseño?

Una de las cosas que Galicia me ha enseñado es que la artesanía no tiene por qué ser algo que dejemos atrás a medida que el diseño se vuelve cada vez más digital. Actualmente estoy realizando un periodo de formación práctica en el taller de Sandra Vilas, a través del programa 'Primeira experiencia profesional en oficios artesanais', impulsado por la Xunta. Durante mi búsqueda también tuve la oportunidad de conectar con artesanos y profesionales locales de distintas disciplinas, especialmente de la carpintería y la fabricación de mobiliario. Fue muy alentador descubrir una comunidad de creadores tan diversa.

En el taller trabajamos con fieltro, lana, bordado y otras técnicas textiles, elaborando piezas complejas que requieren paciencia, precisión y colaboración. Lo que más me fascina es cuánto conocimiento se esconde en los gestos más pequeños: saber cómo se comporta un material, cuándo ajustar una técnica o cómo resolver un problema sin una respuesta evidente. Son cosas que se aprenden mediante la repetición, la observación y el trabajo junto a personas con años de experiencia.

La artista trabaja actualmente en el taller de Sandra Vilas, en Santiago, donde aprende y desarrolla distintas técnicas artesanales relacionadas con el fieltro, la lana y el bordado Cedida

Trabajas con madera, metal, textiles, iluminación… En un mundo obsesionado con lo digital y la inmediatez, ¿por qué insistir en el contacto físico, a veces frustrante, de prototipar y fabricar con las propias manos?

Para mí, trabajar con las manos es una forma de escuchar a los materiales. Hay un tipo de conocimiento que surge del tacto y de la experimentación directa que las herramientas digitales no pueden reproducir por completo. Empiezas a reconocer cómo responde un material, cómo se mueve y qué posibilidades te ofrece.

También valoro las herramientas digitales, que ocupan un lugar importante en mi proceso. Sin embargo, crear prototipos físicos me permite poner a prueba mis ideas y responder a los descubrimientos inesperados que van surgiendo.

Quiero que mis piezas conserven una sensación de presencia humana y de trabajo artesanal. En una cultura del diseño que a veces prioriza la practicidad por encima de la conexión que establecemos con los objetos, busco crear piezas con profundidad, carácter y las huellas de las manos que les dieron forma. Para mí, la artesanía no consiste necesariamente en alcanzar la perfección absoluta. A veces son las pequeñas irregularidades las que hacen que un objeto parezca tener vida propia.

Quiero que mis piezas conserven una sensación de presencia humana y de trabajo artesanal" Perscadia

Muebles, lámparas, piezas escultóricas… Cuando te enfrentas a un proyecto nuevo, ¿el material te pide la forma o es la idea preconcebida la que te obliga a buscar el material adecuado?

Creo que funciona en ambos sentidos. A veces un material llama mi atención antes incluso de saber qué quiero hacer con él. Otras veces parto de una idea o una función concreta y busco el material que pueda darle vida. Cada material ofrece un lenguaje creativo diferente. Me encanta trabajar con alambre, papel y escayola para explorar formas orgánicas y escultóricas, mientras que la madera y el metal me permiten investigar la estructura y la funcionalidad. Los textiles me ofrecen una libertad casi pictórica para experimentar con el color, los patrones y la composición.

Perscadia combina materiales como la madera, el metal y los tejidos en una producción multidisciplinar que abarca el diseño de objetos, la iluminación y la escultura Cedida

Has inaugurado Metamorphosis en O Museo Pequeno (A Coruña), tu primera exposición individual en España, ¿qué cuenta esta muestra sobre tu evolución como artista en esta nueva etapa?

Creo que 'Metamorphosis' refleja tanto mi resiliencia como mi optimismo. Haber vivido en diferentes países y culturas me ha obligado muchas veces a adaptarme, empezar de nuevo y encontrar mi lugar en entornos desconocidos. No siempre ha sido fácil, pero esas experiencias me han enseñado algo importante: las experiencias difíciles no tienen por qué hacer que te cierres al mundo.

Si alguien visita tu exposición en A Coruña o pasea por Santiago conociendo tu obra, ¿qué te gustaría que sintiera al tocar o mirar una de tus piezas?

No creo que quiera provocar una emoción concreta. Me gusta dejar espacio para que cada persona encuentre su propia interpretación, porque todos llegamos con recuerdos y experiencias diferentes a lo que vemos. Alguien que haya vivido cambios parecidos a los míos quizá reconozca una historia sobre la transformación, el sentido de pertenencia o las conexiones que encontramos en lugares inesperados. Otra persona que no sepa nada de mi historia puede simplemente encontrar las obras divertidas, curiosas o incluso un poco mágicas. Creo que ambas experiencias son igual de valiosas.