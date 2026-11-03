Óptica Val dedica novembro a visibilizar o labor de ASPAS na campaña ‘12 Comercios, 12 Sensibilidades’
A programación inclúe un punto informativo, unha actividade na Praza Roxa, tres obradoiros e un roteiro artístico polos escaparates dos doce establecementos participantes
María Rozas presentou as actividades de novembro na campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades” acompañada por Ana Carrillo Val, de Óptica Val, e Javier García Sánchez, de ASPAS. A tenenta de alcaldesa agradeceu o compromiso social de Óptica Val, un establecemento cunha traxectoria de máis de 40 anos e con presenza en diferentes localidades galegas ademais de en Santiago, “que demostra que unha empresa pode medrar e seguir sendo un comercio de barrio, que axuda a facer cidade”.
A concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude tamén puxo en valor o traballo que desde hai case 60 anos ven desenvolvendo ASPAS, “mellorando a vida de moitas persoas con discapacidade intelectual e das súas familias, ofrecéndolles apoio educativo, laboral e social, facilitando a súa inclusión e autonomía, e promovendo o respecto á diversidade”
No marco da campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, Óptica Val acollerá un punto informativo sobre o traballo de ASPAS, onde se poderán adquirir tamén produtos solidarios. Ademais, para a tarde do próximo venres, día 6, está prevista unha actividade na Praza Roxa para difundir a actividade de ASPAS, con batucada e reparto de información.
Nas tardes dos venres 13, 20 e 27 están previstos tres obradoiros: o primeiro de elaboración de colgagafas, o segundo de cestería, e o terceiro de elaboración de xabóns.
Por último, unha das actividades máis novidosas será un “roteiro de arte”. A el sumaranse todos os establecementos participantes na campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades”, que acollerán nos seus escaparates cadros pintados polos rapaces e rapazas de ASPAS. As persoas que visiten cando menos 9 das 12 tendas, e así o acrediten cun selo no pasaporte que se repartirá entre a clientela, recibirán un agasallo directo na Óptica Val, elaborado tamén por ASPAS.