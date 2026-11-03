Adriana Lastra recuerda que Rubalcaba no pidió la dimisión de Ana Pastor tras el accidente de Angrois
La dirigente socialista reivindica la respuesta del entonces líder del PSOE, que reclamó explicaciones y mostró su solidaridad con las víctimas, pero no exigió la salida de la ministra de Fomento
La cabeza de lista de la FSA-PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha afirmado que "algunos deberían aprender un poco de un gran político, un hombre de Estado que fue Alfredo Pérez Rubalcaba", quien, según ha recordado, "no pidió" la dimisión de la por entonces ministra de Fomento Ana Pastor por la tragedia ferroviaria de Angrois (Santiago) ocurrida en julio de 2013.
"En la oposición estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, esa ministra no dimitió, y Alfredo Pérez Rubalcaba no pidió su dimisión, sino que se solidarizó con las víctimas y también con el Gobierno exigiendo todas las explicaciones pertinentes", ha destacado.
Para Lastra, "algunos deberían aprender un poco de un gran político, un hombre de estado que fue Alfredo Pérez Rubalcaba".
El siniestro de Angrois se produjo con Pastor al frente del ministerio, en una línea que había sido inaugurada por su predecesor en el puesto, el socialista José Blanco.
Dimisión de Óscar Puente
Lastra ha trasladado su solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del accidente ferroviario registrado la pasada semana en Urda (Toledo).
En relación con este suceso y ante las peticiones de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, la dirigente socialista ha defendido la actuación que está realizando el Ejecutivo: "Lo que está haciendo el Gobierno es dar la cara, es primero saber exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que falló, dar todas las explicaciones con toda la transparencia del mundo y, por supuesto, recuperar la confianza de España en nuestro sistema ferroviario", ha defendido.