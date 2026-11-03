Adriana Lastra recuerda que Rubalcaba no pidió la dimisión de Ana Pastor tras el accidente de Angrois

Adriana Lastra, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias, recordó la postura de Alfredo Pérez Rubalcaba tras el accidente del Alvia en Angrois

La cabeza de lista de la FSA-PSOE al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha afirmado que "algunos deberían aprender un poco de un gran político, un hombre de Estado que fue Alfredo Pérez Rubalcaba", quien, según ha recordado, "no pidió" la dimisión de la por entonces ministra de Fomento Ana Pastor por la tragedia ferroviaria de Angrois (Santiago) ocurrida en julio de 2013.

"En la oposición estaba Alfredo Pérez Rubalcaba, esa ministra no dimitió, y Alfredo Pérez Rubalcaba no pidió su dimisión, sino que se solidarizó con las víctimas y también con el Gobierno exigiendo todas las explicaciones pertinentes", ha destacado.

Para Lastra, "algunos deberían aprender un poco de un gran político, un hombre de estado que fue Alfredo Pérez Rubalcaba".

El siniestro de Angrois se produjo con Pastor al frente del ministerio, en una línea que había sido inaugurada por su predecesor en el puesto, el socialista José Blanco.

Tellado sostiene que el accidente de Angrois fue consecuencia de un fallo humano y lo distingue del de Urda Más información

Dimisión de Óscar Puente

Lastra ha trasladado su solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares del accidente ferroviario registrado la pasada semana en Urda (Toledo).

En relación con este suceso y ante las peticiones de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, la dirigente socialista ha defendido la actuación que está realizando el Ejecutivo: "Lo que está haciendo el Gobierno es dar la cara, es primero saber exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que falló, dar todas las explicaciones con toda la transparencia del mundo y, por supuesto, recuperar la confianza de España en nuestro sistema ferroviario", ha defendido.