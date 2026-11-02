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Santiago de Compostela

Verónica Barbero acusa a Feijóo de mentir sobre la sentencia del accidente de Angrois

 La coordinadora de Movimiento Sumar sostiene que ninguna resolución judicial respaldó la tesis del fallo humano defendida por el entonces presidente de la Xunta tras el siniestro ferroviario

Agencias
02/11/2026 16:00
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La coordinadora de Movimiento Sumar y candidata al Congreso por el Frente Amplio, Verónica Barbero, ha tachado de "mentiroso patológico" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras sus declaraciones sobre el accidente de Angrois, criticando ella que "ninguna sentencia le dio la razón".

Así lo ha señalado Barbero ante los medios de comunicación este lunes en Vigo tras las palabras de Feijóo ante quienes le recordaron que él habló de fallo humano después del accidente ferroviario de Angrois, asegurando el líder popular que su "tesis" fue "respaldada judicialmente", en referencia a que el maquinista del Alvia quedó como único condenado tras la absolución del exjefe de seguridad de Adif.

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"El señor Feijóo volvió a mentir. Está en el ADN del PP. No es cierto que ninguna sentencia le diese la razón", ha reivindicado Barbero, asegurando que el fallo judicial apuntaba primero que "no había sistemas de seguridad" para luego analizar lo que ocurrió en el accidente.

"No se puede seguir mintiendo sobre el accidente de Angrois", ha apostillado, recordando que murieron 80 personas y que miles de familias continúan lidiando cada día con el dolor de esas pérdidas humanas.

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