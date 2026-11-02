Santiago inicia o proceso para conceder a Medalla de Ouro á ciclista Alejandra Neira
O Pleno municipal apoia recoñecer os méritos da deportista compostelá, campioa do mundo júnior de ciclismo en ruta e de Europa júnior de contrarreloxo individual en 2026
A Corporación Municipal de Santiago concordou en que a ciclista compostelá Alejandra Neira Domínguez merece o máximo recoñecemento municipal tras proclamarse campioa do mundo júnior de ciclismo en ruta e campioa de Europa júnior de contrarreloxo individual no ano 2026.
Nada en Santiago de Compostela en 2008, a súa traxectoria deportiva é excepcional, con éxitos internacionais que culminan nunha progresión que xa a levara a conquistar títulos estatais, entre eles o Campionato de España júnior de contrarreloxo en 2025 e o dobrete nacional de ruta e contrarreloxo en 2026. Ao seu palmarés súmanse tamén triunfos en competicións internacionais, como a Liexa-Bastoña-Liexa feminina júnior, que confirman o seu talento e a súa capacidade competitiva.
As concelleiras e concelleiros composteláns valoran ademais que Alejandra Neira se converteu xa nunha embaixadora deportiva de Santiago, levando o nome da cidade ás grandes competicións internacionais e contribuíndo á súa proxección exterior.
O Pleno de Santiago considerou así que os extraordinarios méritos deportivos de Alejandra Neira, a súa vinculación coa cidade e os valores de esforzo, superación e igualdade que representa xustifican a concesión da Medalla de Ouro da Cidade de Santiago de Compostela ao mérito deportivo, polo que a Corporación trasladou esta proposta ao Consello Asesor de Condecoracións e instou o Goberno local a promover un acto institucional de entrega da Medalla de Ouro da Cidade que permita compartir este recoñecemento coa deportista, coa súa familia, co Club Ciclista Compostelano e coa cidadanía de Santiago de Compostela.