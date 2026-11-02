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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Santiago aproba por unanimidade unha declaración institucional contra a violencia machista polo 25N

A Corporación comprométese a reforzar a prevención e reclama ás administracións recursos estables, formación especializada e o desenvolvemento íntegro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero

Redacción Santiago
02/11/2026 18:00
Un momento del pleno de Santiago de este lunes, 2 de noviembre
O Pleno de Santiago aprobou por unanimidade a declaración institucional con motivo do 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres
Concello de Santiago
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A Corporación Municipal de Santiago vén de aprobar por unanimidade no Pleno ordinario de outubro, celebrado este luns 2 de novembro, a declaración institucional pola que o Concello reafirma o seu compromiso contra calquera forma de violencia machista co gallo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres

Na Declaración Institucional polo 25N, o conxunto dos grupos condenan todo acto de violencia machista e lembran con recoñecemento todas as vítimas: as mulleres asasinadas, as superviventes e os seus fillos e fillas.

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Acordan seguir traballando para que a prevención sexa a prioridade e reafirman o Concello como primeira porta de acollida, á vez que se apostan por consolidar programas estables de prevención dirixidos á mocidade e desenvolver campañas específicas de sensibilización para este colectivo.

Así mesmo, a Corporación Municipal insta as demais administracións públicas a garantir recursos estables e suficientes, formación especializada e continua para todo o persoal que intervén na atención ás vítimas, así como o desenvolvemento íntegro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

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