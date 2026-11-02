Santiago aproba por unanimidade unha declaración institucional contra a violencia machista polo 25N
A Corporación comprométese a reforzar a prevención e reclama ás administracións recursos estables, formación especializada e o desenvolvemento íntegro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero
A Corporación Municipal de Santiago vén de aprobar por unanimidade no Pleno ordinario de outubro, celebrado este luns 2 de novembro, a declaración institucional pola que o Concello reafirma o seu compromiso contra calquera forma de violencia machista co gallo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres.
Na Declaración Institucional polo 25N, o conxunto dos grupos condenan todo acto de violencia machista e lembran con recoñecemento todas as vítimas: as mulleres asasinadas, as superviventes e os seus fillos e fillas.
Acordan seguir traballando para que a prevención sexa a prioridade e reafirman o Concello como primeira porta de acollida, á vez que se apostan por consolidar programas estables de prevención dirixidos á mocidade e desenvolver campañas específicas de sensibilización para este colectivo.
Así mesmo, a Corporación Municipal insta as demais administracións públicas a garantir recursos estables e suficientes, formación especializada e continua para todo o persoal que intervén na atención ás vítimas, así como o desenvolvemento íntegro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.