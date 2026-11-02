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Santiago de Compostela

Santiago abre o prazo para solicitar praza nos programas de conciliación do Nadal

As familias poderán inscribir as crianzas do 2 ao 6 de novembro en Compostela Concilia e Vacaludos, que ofrecen actividades para menores de entre 3 e 12 anos durante as vacacións escolares

Redacción Santiago
02/11/2026 07:00
O Concello de Santiago ofrece dúas alternativas de conciliación para as vacacións de Nadal: Compostela Concilia e Vacaludos
O Concello de Santiago ofrece dúas alternativas de conciliación para as vacacións de Nadal: Compostela Concilia e Vacaludos
Concello de Santiago
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O Concello de Santiago, a través do Departamento de Educación, abre este luns 2 de novembro o prazo de solicitude de praza para os programas Compostela Concilia e Vacaludos, que ofrecen actividades durante as vacacións de Nadal co obxectivo de facilitar a conciliación das familias compostelás con crianzas de entre 3 e 12 anos.

Para inscribirse en calquera dos dous programas é requisito ter padrón no Concello de Santiago ou ben cursar estudos en centros de educación infantil e primaria da cidade. Tamén é preciso estar de alta previamente, para o cal o procedemento de alta está aberto os doce meses do ano, agás nos períodos de solicitude de praza.

A través destas propostas, a Concellería de Educación, que dirixe Míriam Louzao, busca axudar ás familias a conciliar a vida familiar, laboral e persoal, ofrecendo ás nenas e nenos unha alternativa de lecer de calidade durante estes días nos que non hai escola.

Quendas, prazos e procedemento

Este Nadal tanto Compostela Concilia como Vacaludos ofrecen dúas quendas de actividades: a primeira, do 22 ao 31 de decembro, con sete días de duración; e a segunda, do 4 ao 7 de xaneiro, de tres días.

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Para as dúas actividades, o prazo de solicitude estará aberto do luns 2 ao venres 6 de novembro. Para poder solicitar praza é preciso estar de alta nos programas antes do luns. A alta tramítase unha soa vez, quen non o fixera antes, ten ata o domingo para darse de alta en Vacaludos ou en Compostela Concilia.

A continuación publicarase a listaxe provisional de admisións o mércores 18 e poderase formalizar o pagamento entre os días 19 e 24 de novembro. As listaxes definitivas de admisións e de agarda faranse públicas o martes 1 de decembro.

Compostela Concilia, nos colexios As Fontiñas e Quiroga Palacios

O programa Compostela Concilia desenvólvese en dous colexios de educación infantil e primaria: o CEIP As Fontiñas e o CEIP Quiroga Palacios. A proposta intercala actividades lúdicas, artísticas, deportivas, xogos e obradoiros. Ofrece 90 prazas para cada quenda, tanto para as actividades como para o xantar, mentres que para a opción con almorzo están previstas 30 prazas.

Co obxectivo de facilitar a conciliación das familias, o servizo abrangue na modalidade completa (con madrugadores con almorzo, actividades e comedor) un horario de 7.45 a 16.00 horas.

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A participación nesta actividade ten un custo de 5,33 euros por día aos que se poden engadir almorzo (1,67 euros/día) e comedor (5 euros/día). Co obxecto de favorecer a participación das persoas usuarias con escasos recursos, establécense reducións do 50% e do 100% dos prezos ordinarios.

Vacaludos, no Espazo María Miramontes

Vacaludos é unha actividade gratuíta do Concello de Santiago que se desenvolve no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (ludoteca das Fontiñas) e que dispón dun total de 73 prazas autorizadas pola secretaría técnica de Politica Social da Xunta de Galicia. Este programa está cofinanciado polo Plan Corresponsables 2026, do Ministerio de Igualdade, Goberno de España e da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, por importe de 55.000 €.

En concreto, ofrécense 20 prazas para cativada de 3 anos, 30 prazas de 4 a 6 anos e 23 de 7 a 12 anos.

O horario abrangue desde as 7.45 ata as 15.00 horas, incluído o horario de actividade libre e custodia. As actividades dirixidas realízanse de 10.00 a 13.30 horas.

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