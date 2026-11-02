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Santiago de Compostela

Saleta Chao Rivas toma posesión como concejala en el Ayuntamiento de Santiago

Asume la Concejalía de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración

Ep
02/11/2026 12:45
Saleta Chao prevé tomar posesión como concejala en el pleno del 29 de octubre, mientras Goretti Sanmartín asumirá temporalmente las competencias
Saleta Chao, junto a la alcaldesa de Santiago
Concello de Santiago
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Saleta Chao Rivas (Cuntis, 1990) ha tomado posesión este lunes, 2 de noviembre, como concejala del Ayuntamiento de Santiago, asumiendo la Concejalía de Economía e Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración.

En un pleno ordiario, atrasado a raíz del accidente ferroviario de Urda, Saleta Chao se ha comprometido a cumplir fielmente su obligación de cargo como concejala y a hacerlo con lealtad a la jefatura del Estado.

Saleta Chao prevé tomar posesión como concejala en el pleno del 29 de octubre, mientras Goretti Sanmartín asumirá temporalmente las competencias

Saleta Chao asumirá Facenda en Santiago y compaginará el cargo con su escaño en el Parlamento

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"Me comprometo a defender los derechos e intereses de los vecinos de Compostela y del pueblo gallego", ha jurado ante todos los presentes.

Se completa así la transición en el Gobierno compostelano, que abrió la salida del exedil de Facenda Manuel César, al comunicar su renuncia al cargo por "motivos personales y familiares" el pasado 13 de octubre.

Chao Rivas compaginará su trabajo como concejala en Raxoi con sus funciones como diputada parlamentaria y portavoz de Turismo del BNG -aunque no cobrará por el Parlamento-. Una decisión que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendió en rueda de prensa exponiendo que no quieren renunciar a que siga poniendo voz a las demandas de la capital gallega en la Cámara autonómica.

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Agencias