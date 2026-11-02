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Santiago de Compostela

A Real Filharmonía recibe 121 candidaturas para o seu Obradoiro de Dirección Orquestral

Seis directores e directoras de Sudáfrica, Suíza, Xapón, Estados Unidos, España e China participarán na formación, que se celebrará do 7 ao 10 de decembro no Auditorio de Galicia

Redacción Santiago
02/11/2026 18:30
A Real Filharmonía de Galicia seleccionou seis participantes entre as 121 candidaturas recibidas para a nova edición do seu Obradoiro de Dirección Orquestral
A Real Filharmonía de Galicia seleccionou seis participantes entre as 121 candidaturas recibidas para a nova edición do seu Obradoiro de Dirección Orquestral
Concello de Santiago
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A Real Filharmonía de Galicia vén de pechar a convocatoria para unha nova edición do seu Obradoiro de Dirección Orquestral, que recibiu un total de 121 candidaturas procedentes de diferentes partes do mundo. A elevada participación reflicte o interese que esperta esta iniciativa formativa, coa que a orquestra compostelá reafirma o seu compromiso co desenvolvemento profesional das novas xeracións de directores e directoras.

As persoas admitidas nesta edición son Jacobus De Jager (Sudáfrica), Nina Haug (Suíza), Kentaro Machida (Xapón), Adrian Rogers (Estados Unidos), Jorge Yagüe (España) e Chunyi Zhao (China). A convocatoria conta, ademais, cunha lista de agarda para cubrir posibles baixas entre as persoas admitidas.

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O obradoiro desenvolverase do 7 ao 10 de decembro de 2026 no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, baixo a dirección de Baldur Brönnimann, director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia. Ao longo de catro días de traballo, as persoas participantes terán a oportunidade de afondar na súa formación a través da experiencia práctica cunha orquestra sinfónica profesional, nun contexto que lles permitirá desenvolver as súas habilidades e ampliar os seus recursos no ámbito da dirección musical.

A iniciativa ofrece un espazo de aprendizaxe directa no que o contacto co conxunto instrumental e a orientación dun director de ampla experiencia constitúen elementos fundamentais. O traballo práctico permite ás persoas participantes achegarse ás dinámicas propias do ensaio orquestral, explorar diferentes ferramentas de dirección e adquirir unha experiencia especialmente valiosa para a súa evolución artística.

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