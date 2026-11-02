A Real Filharmonía recibe 121 candidaturas para o seu Obradoiro de Dirección Orquestral
Seis directores e directoras de Sudáfrica, Suíza, Xapón, Estados Unidos, España e China participarán na formación, que se celebrará do 7 ao 10 de decembro no Auditorio de Galicia
A Real Filharmonía de Galicia vén de pechar a convocatoria para unha nova edición do seu Obradoiro de Dirección Orquestral, que recibiu un total de 121 candidaturas procedentes de diferentes partes do mundo. A elevada participación reflicte o interese que esperta esta iniciativa formativa, coa que a orquestra compostelá reafirma o seu compromiso co desenvolvemento profesional das novas xeracións de directores e directoras.
As persoas admitidas nesta edición son Jacobus De Jager (Sudáfrica), Nina Haug (Suíza), Kentaro Machida (Xapón), Adrian Rogers (Estados Unidos), Jorge Yagüe (España) e Chunyi Zhao (China). A convocatoria conta, ademais, cunha lista de agarda para cubrir posibles baixas entre as persoas admitidas.
O obradoiro desenvolverase do 7 ao 10 de decembro de 2026 no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela, baixo a dirección de Baldur Brönnimann, director titular e artístico da Real Filharmonía de Galicia. Ao longo de catro días de traballo, as persoas participantes terán a oportunidade de afondar na súa formación a través da experiencia práctica cunha orquestra sinfónica profesional, nun contexto que lles permitirá desenvolver as súas habilidades e ampliar os seus recursos no ámbito da dirección musical.
A iniciativa ofrece un espazo de aprendizaxe directa no que o contacto co conxunto instrumental e a orientación dun director de ampla experiencia constitúen elementos fundamentais. O traballo práctico permite ás persoas participantes achegarse ás dinámicas propias do ensaio orquestral, explorar diferentes ferramentas de dirección e adquirir unha experiencia especialmente valiosa para a súa evolución artística.