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Santiago de Compostela

La hospitalización a domicilio ya cubre el 100% del área sanitaria de Santiago e Barbanza

El área compostelana cuenta ya con nueve equipos de hospitalización a domicilio

Ep
02/11/2026 13:05
El conselleiro de Sanidade junto a uno de los vehículos de hospitalización a domicilio
El conselleiro de Sanidade junto a uno de los vehículos de hospitalización a domicilio
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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha reivindicado la ampliación de la hospitalización a domicilio desde este lunes a cinco nuevos ayuntamientos del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, con lo que se cubre el 100% de los 46 municipios que la componen.

Así lo ha indicado el conselleiro en declaraciones a los medios junto a los 15 vehículos de los profesionales de la asistencia domiciliaria, en la entrada del Hospital Gil Casares. El responsable sanitario también ha destacado el trabajo del personal de hospitalización a domicilio (HADO), ya que la atención sanitaria combina el acompañamiento desde el conocimiento del entorno y de las circunstancias de cada paciente.

El área sanitaria de Santiago cuenta ya con nueve equipos de hospitalización a domicilio, integrados cada uno de ellos por un médico y dos profesionales de enfermería.

En total, sumando los puestos de jefatura de servicio y superivisión, el servicio estará compuesto por 31 profesionales. Con este incremento, se incorporan también los municipios de Muros, Carnota, Outes, Santa Comba y Mazaricos.

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Gómez Caamaño ha remarcado el avance "sustancial" realizado por el Sergas porque, "hace apenas cuatro años, el servicio en el área santiaguesa cubría aproximadamente la mitad de sus territorio y el 60% de la población".

El conselleiro ha adelantado además que, en 2027, está previsto incorporar un décimo equipo en el área compostelana para atender exclusivamente a las personas que residen en centros sociosanitarios.

Gómez Caamaño ha destacado el incremento asistencial paralelo al refuerzo "constante" de personal. Ha señalado que se ha pasado en 2021 de alrededor de 700 ingresos anuales a 1.850 en 2025. Para este año, el conselleiro ha indicado que se estima alcanzar los 2.000 ingresos.

Respecto a la evolución del servicio, ha hecho referencia también a la colaboración con la atención primaria, a través de herramientas como la E-consulta, que ya permite canalizar casi uno de cada cuatro ingresos en hospitalización a domicilio.

Gómez Caamaño ha citado también las prestaciones que ha incorporado la hospitalización a domicilio de forma progresiva: desde la atención a pacientes con insuficiencia cardiaca a infecciones complejas o enfermedades hemotológicas, así como la administración de determinados tratamientos y el soporte transfusional en el domicilio.

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