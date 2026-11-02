Una herramienta de IA desarrollada por la USC, entre las 20 iniciativas de innovación en comunicación destacadas por la ONU

VALUEbot permite consultar información institucional, documentos e informes mediante chatbots basados en inteligencia artificial Cedida

La plataforma VALUEbot, desarrollada por el PSM Research Team del grupo de investigación Nuevos Medios de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), ha sido seleccionada como una de las 20 experiencias más destacadas del 'Atlas of Innovation in Public Communication', una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La herramienta, que utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información institucional mediante chatbots, recibió la distinción 'Spotlight'; en la categoría 'Clarity in Action', que reconoce iniciativas capaces de transformar información compleja en contenidos claros y accesibles para la ciudadanía.

El 'Atlas' recibió 173 candidaturas procedentes de 50 países, de las que seleccionó 102 experiencias de 32 estados. De ellas, solo 20 obtuvieron la distinción 'Spotlight', reservada a las iniciativas con las valoraciones globales más altas en innovación, relevancia, impacto y potencial de replicación.

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Para el PSM Research Team es "clave" que las instituciones y los medios públicos no dependan de unos pocos grandes proveedores de IA. "Nuestra plataforma permite a cada entidad escoger el modelo, donde se alojan los datos y cómo se controla el sistema, con garantías de privacidad, transparencia y confianza", precisan.

VALUEbot facilita el acceso a la información institucional, documentos e informes mediante interfaces conversacionales. Desarrollada desde 2024 en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC, cuenta con una arquitectura modular que permite integrar diferentes modelos de inteligencia artificial, tanto alojados en la nube como ejecutados localmente.

Esta característica, explican, favorece la independencia tecnológica, la privacidad y el control institucional sobre estos sistemas, en un contexto de creciente dependencia de los grandes proveedores.

El proyecto estuvo dirigido por Miguel Túñez López, investigador principal, y ha contado con la coordinación científico-técnica de Isaac Maroto González, responsable del diseño y desarrollo metodológico de la plataforma.

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La investigación, titulada 'Creación de una plataforma generadora de chatbots mediante IA para la comunicación del valor público del PSM, VALUEbot' fue financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea a través de los Next Generation.

Además, la herramienta fue validada con la participación de 17 profesionales y expertos de medios públicos europeos, entre ellos CRTVG, CMMTV, Canal Sur, Yle y NPO, así como con un grupo focal en la Universidad de Tampere.

Además, se utilizó para difundir el informe de la Cátedra CIRCOM de la Universidade de Vigo durante la conferencia anual de CIRCOM de 2025. Las pruebas, realizadas con 40 proyectos experimentales y 85 chatbots, generaron 1.117 registros de conversación.

La evolución del proyecto dio lugar a un acuerdo de colaboración entre la USC y la Universidade de Vigo para promover el uso de VALUEbot con fines didácticos y divulgativos.