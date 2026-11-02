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Santiago de Compostela

Galicia creará unidades especializadas de cuidados paliativos pediátricos en Santiago, A Coruña y Vigo

El primer plan autonómico en este ámbito contará con tres millones de euros hasta 2030 y priorizará la atención domiciliaria

Agencias
02/11/2026 17:00
El primer Plan gallego de cuidados paliativos pediátricos contempla la creación de unidades especializadas en los hospitales de referencia de Santiago, A Coruña y Vigo
El primer Plan gallego de cuidados paliativos pediátricos contempla la creación de unidades especializadas en los hospitales de referencia de Santiago, A Coruña y Vigo
Xunta
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La Xunta ha aprobado el primer Plan gallego de cuidados paliativos pediátricos, que da prioridad a la atención domiciliaria, siempre que sea posible, y busca "unificar y reforzar" la atención niños con enfermedades graves y a sus familias.

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, donde ha detallado que el plan cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y se extenderá hasta 2030.

"El objetivo es desarrollar un modelo asistencial pensado para niños y adolescentes donde los protocolos de valoración y actuaciones sean comunes en todo el territorio", ha puntualizado Rueda.

Entre las principales novedades, el plan da prioridad a la atención domiciliaria de estos pacientes, siempre que sea posible. Además, se implantará un recurso de atención intermedia para los niños que, debido a su enfermedad, no puedan permanecer en casa, pero tampoco necesiten estar ingresados permanentemente en una unidad de cuidados intensivos.

Asimismo, recoge la puesta en marcha de un servicio de respiro familiar para garantizar que, cuando los padres o cuidadores necesiten un tiempo de descanso, sus hijos permanezcan atendidos por profesionales en todo momento.

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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha apuntado que el plan tiene como finalidad "dar respuesta" a las necesidades propias de este colectivo, "garantizando una atención sanitaria integral, coordinada y más humana, adaptada a las características evolutivas de la infancia y adolescencia".

"Está encaminado a que toda la población infantil que tenga enfermedades crónicas, complejas y necesidades de cuidados paliativos reciba una asistencia integral, coordinada y personalizada, englobando todas las etapas de la enfermedad y también teniendo en cuenta a sus familias", ha indicado el titular de la cartera sanitaria gallega.

Cuatro líneas de actuación 

El plan está estructurado en cuatro líneas de actuación, orientadas a "fortalecer la organización asistencial y a responder a las necesidades clínicas, emocionales y sociales de los niños y sus familias.

Estas líneas son la clasificación de pacientes y población diana; la organización y coordinación de los recursos y dispositivos asistenciales; la organización de la atención integral a los niños con enfermedad avanzada y a sus familiares; el impulso a la formación, capacitación y soporte en atención paliativa para los diferentes perfiles profesionales.

El plan recoge, entre las principales medidas, la atención específica al acompañamiento en el final de la vida, con la activación de equipos especializados de cuidados paliativos pediátricos cuando sean necesarios, así como la planificación anticipada de cuidados, los planes individualizados de atención y la identificación precoz de los pacientes con necesidades paliativas.

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Asimismo, la Xunta prevé crear unidades especializadas de atención integral paliativa pediátrica en los hospitales de referencia de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo. Además, se dispondrá de equipos multidisciplinares especializados de cuidados paliativos en todas las áreas sanitarias.

También se incluye la creación, de cara a 2030, del programa 'Coidamos contigo'. Un recurso de apoyo temporal y de "respiro familiar" que será destinado a pacientes pediátricos con necesidades complejas y a sus cuidadores.

Incorporación de profesionales 

Caamaño ha recordado que, los presupuestos de la Xunta para el próximo año, establecen un millón de euros para los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las diferentes medidas recogidas en el plan.

"Esta inversión permitirá, además de equipamiento, la incorporación de 10 profesionales. Concretamente, cinco pediatras y cinco profesionales de enfermería", ha puntualizado.

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