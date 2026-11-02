El pleno de Santiago bloquea el pago de 2,6 millones a empresas de buses urbanos

Un momento del pleno de Santiago de este lunes, 2 de noviembre Concello de Santiago

El pleno municipal de Santiago ha bloqueado este lunes el pago de 2,6 millones de euros a Tralusa -2.569.521,90 euros- y Autocares Rías Baixas -39.723,35 euros-, correspondientes a la liquidación del servicio de transporte urbano de 2025, con los votos en contra del PP y la abstención de las concejalas no adscritas.

Los votos a favor del Grupo municipal -BNG y Compostela Aberta- y de los concejales socialistas no han sido suficiente para sacar adelante estas liquidaciones, que, según el edil de Mobilidade, Xan Duro, permitirían saldar la deuda acumulada con las empresas del servicio de transporte urbano.

Si pudo desbloquearse el pago a Autos Carballos, que ascendía a 269.270,20 euros, a Hermanos Ferrín, por 113.466,60; y Autos Grabanxa, por 59.762,29 euros, a raíz de la petición del portavoz del PP, Borja Verea, de realizar las votaciones por separado.

Durante su intervención, el líder del PP local ha asegurado que al hablar de los autobuses en alquiler se vuelve a hablar de millones de euros que el Gobierno local está pagando como consecuencia de decisiones que la propia intervención "advirtió como irregulares".

"Este asunto no comienza con estas facturas, comienza cuando se deciden incorporar autobuses en alquiler al servicio municipal sin tramitar ningún procedimiento durante cuatro años. Ya me explicará alguien qué emergencia dura cuatro años", ha denunciado.

Borja Verea ha cargado contra el Gobierno municipal al considerar que en las últimas facturas se siguen cometiendo las mismas irregularidades. "Sin justificación de las cantidades propuestas no podemos votar a favor", ha asegurado, solicitando que los servicios técnicos revisen si estas facturas son correctas y pueden ser pagadas sin estar ante "un desvío de fondos irregulares".

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En este sentido, el concejal no adscrito, Gonzalo Muíños, ha recordado que el año pasado le comunicaron al Gobierno local unas exigencias "muy claras" para votar a favor de estos expedientes: En primer lugar, que aportasen un informe técnico que demostrase que los precios se ajustaban al mercado, y en segundo lugar, que se desbloquease la licitación de un nuevo contrato de transporte urbano.

Todo ello para que, cuando tocase votar la liquidación de 2025, los servicios estuvieran en vías de regularización y los expedientes viniesen completos y con plena seguridad jurídica. "Nosotros cumplimos nuestra palabra en septiembre de 2025, pero el Gobierno local trajo estos expedientes muchísimo más tarde, plagados de errores, omisiones y reparos gravísimos", ha lamentado.

Ante este escenario, ha comunicado que se abstendrán, ya que no "van a asumir una ilegalidad advertida" por la intervención general como consecuencia de un Gobierno local que fue "incapaz de encargar un informe técnico de valoración". "Y por responsabilidad hacia los trabajadores, no vamos a votar en contra", ha zanjado.

Por su parte, la edila del PSOE, Marta Abal, ha trasladado su voto a favor por "coherencia y responsabilidad" hacia los vecinos de Santiago, sabiendo "perfectamente que la tramitación de estos gastos adolece de vicios de nulidad".

"Adolece de vicios de nulidad ahora y adolecía durante la legislatura pasada, derivados básica y esencialmente de que no tenemos contrato en vigor, pero también sabemos que es un servicio público esencial que no podemos dejar de prestar", ha expuesto.

Igualmente, la concejala ha aprovechado para recordar a la alcaldesa que tienen el foco puesto en la entrada en funcionamiento del nuevo servicio de autobús, prevista para el 15 de diciembre. "Esperamos que se cumplan los plazos previstos, pero también que se atiendan las demandas que hicieron los vecinos", ha señalado.

Frente a estas críticas, Xan Duro ha defendido la aprobación de los cinco reconocimientos extrajudiciales de crédito para poder abonar las cantidades pendientes por la prestación del servicio de transporte urbano en 2025.

Además, ha explicado que los pagos se calculan teniendo en cuenta los kilómetros efectivamente recorridos y las amortizaciones correspondientes, y que se descuentan los conceptos relativos a los servicios que no se realizan.

En esta línea, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha puntualizado que no se está haciendo nada diferente a lo que hizo el Gobierno anterior durante su mandato para poder ofrecer un servicio de autobuses. Igualmente, ha subrayado que hay una diferencia en el tratamiento del expediente y es que hay un contrato adjudicado en estos momentos. "Simplemente con eso debería de llegar, esta situación tiene un punto y final", ha concluido.

Con todo, el pago de las liquidaciones de 2,6 millones de euros a Tralusa -2.569.521,90 euros- y Autocares Rías Baixas -39.723,35 euros-, han sido bloqueadas, con los votos en contra del PP y la abstención de las concejalas no adscritas