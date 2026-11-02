El Pleno de Santiago aprueba exigir mejoras laborales para las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio

María Rozas defendió este miércoles la actuación del Concello ante el impago de las nóminas de las trabajadoras del SAF Junior REIS

El Pleno municipal de Santiago ha aprobado una proposición para atender la situación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y mejorar las condiciones de las trabajadoras con los votos a favor del Grupo Popular, las edilas no adscritas y los concejales socialistas y la abstención del Gobierno local --BNG y Compostela Aberta--.

Previamente al inicio de la orden del día, Esther Osuna, del colectivo SAF Santiago en Loita, ha denunciado el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras en cada nuevo proceso de licitación, en el marco de la tramitación de un nuevo contrato en la capital gallega.

"Una vez más, debemos explicarles a quien gestiona el SAF, y es fundamental que lo entiendan, que lo único que recibimos es precariedad, inseguridad y abandono. Y todo esto por parte de quien debería velar por un servicio público", ha lamentado.

Osuna ha defendido que el SAF es un servicio "esencial" para los hogares y es "inaceptable" reducir su labor a "limpiar cosas y cambiar pañales". La ayuda en la movilidad, higiene y alimentación; la detección de cambios en el bienestar de las personas y la escucha activa, son algunas de las labores que ha destacado.

El pleno de Santiago bloquea el pago de 2,6 millones a empresas de buses urbanos Más información

En este sentido, ha demandado protocolos claros, condiciones laborales dignas y un sistema de coordinación que cuente con recursos "reales y eficaces" para unas trabajadoras que "carecen de las herramientas necesarias para desarrollar su labor con calidad y profesionalidad".

"Al Gobierno municipal, recordad que vuestra responsabilidad no se termina cuando se adjudica un contrato. El SAF sigue siendo un servicio público prestado por el Consejo. Necesitamos el pago inmediato de lo que se nos debe", ha remarcado, en referencia a la paga extraordinaria de junio y el atraso de los salarios de septiembre.

Debate plenario

En el marco de estas demandas, el PP ha presentado una proposición para poner el foco en este servicio y subrayar la necesidad de mejorar el salario de las empleadas y contribuir a la mejora de la atención de quien necesita ser cuidado. El portavoz popular y candidato a la Alcaldía, Borja Verea, se ha comprometido a crear una mesa de trabajo con la participación de los representantes de las trabajadoras, de las empresas y del ayuntamiento, si llega al gobierno.

"Sabemos que esto no es una cuestión que se resuelva en un acuerdo plenario. Requiere diálogo, voluntades y un trabajo serio sobre los instrumentos económicos y jurídicos de los que dispone el ayuntamiento", ha afirmado.

Al hilo de ello, ha cuestionado al Gobierno municipal sobre los aspectos concretos que están mejorando en el nuevo contrato y las medidas que se adoptaron desde Raxoi para garantizar las sustituciones y evitar la suspensión de servicios en los últimos meses.

Saleta Chao Rivas toma posesión como concejala en el Ayuntamiento de Santiago Más información

En su intervención, la tenienta de alcaldesa, María Rozas, ha reiterado el compromiso municipal con las trabajadoras, defendiendo que incrementaron de forma "muy considerable" el presupuesto para este servicio, pasando de un contrato de 3,6 millones de euros a uno de 7,2 millones. "Lo hicimos para tener un mejor servicio y para mejorar las condiciones de las trabajadoras", ha indicado.

Además, ha asegurado que desde el gobierno local "no dudan" en poner las penalidades o sanciones correspondientes, ni en recurrir a la vía judicial de ser necesario. Por ello, ha señalado, hay expedientes abiertos actualmente.

En esta línea, Rozas ha contestado a Verea que esa comisión que propone crear ya existe, ya que hubo una reunión tripartita entre las trabajadoras, la UTE y el ayuntamiento, en la que, a su juicio, quedó claro que "hay incumplimientos por parte de la empresa".

"La política del Partido Popular es no intervenir, es no mediar, es no hablar con las trabajadoras, es trasladar que ese es un asunto de trabajadoras y empresas (...) Ustedes prometen cosas que no pueden cumplir en el ayuntamiento, pero que sí pueden cumplir en otras Administraciones donde gobiernan, y no lo hacen", ha afeado.

Piden 9 años de cárcel para un hombre por acuchillar a otro en 2021 en el parque de Belvís Más información

Con respecto a la nueva licitación, la tenienta de alcaldesa ha expuesto que en ella se incorporan mejoras como el incremento de personal de coordinación; el número mínimo de auxiliares; el precio del kilómetros; y las ayudas técnicas, entre otros aspectos.

Deberes municipales y críticas a la Xunta

Por su parte, la concejala no adscrita Mila Castro ha justificado el voto a favor de su grupo, exponiendo que consideran que en la nueva licitación se deben mejorar las condiciones laborales y ejercer una mayor supervisión del contrato.

No obstante, Castro ha cargado contra el PP, al considerar que "oculta deliberadamente", que quien "asfixia financieramente" el SAF en todos los municipios de Galicia "es la Xunta". "Sigue pagando a los ayuntamientos una aportación por hora de dependencia que está muy por debajo del coste real del servicio", ha denunciado, puntualizando que eso no exime al Gobierno local de su "negligencia" en la gestión del contrato.

Las no adscritas han asegurado que el Ayuntamiento tienen dos obligaciones "inexcusables": Tender puentes de diálogo y mediar activamente sentando a la empresa y a la representación sindical y ejercer control administrativo y financiero, verificando que se cumple el pago de salarios y se cubren las bajas pertinentes.

En una línea similar, la edila socialista Marta Abal, ha comunicado el voto a favor del PSOE, subrayando que el Gobierno municipal "debe ejercer de manera efectiva sus facultades de control y seguimiento del contrato".

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de desbloquear la negociación de convenio colectivo de aplicación, que lleva sin renovarse desde el año 2011 y velas la aplicación efectiva del protocolo de prevención y de actuación frente a la violencia laboral.

Con todo, la proposición del Grupo Municipal Popular ha salido adelante con los votos a favor de los concejales del PP, del PSOE y las edilas no adscritas y con la abstención del Grupo municipal --BNG y Compostela Aberta--.