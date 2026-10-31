Santiago recupera os prantos medievais polo Día de Todos os Santos cun concerto en San Domingos de Bonaval
O programa 'Laudatio Funebris' combina dous roteiros narrados por Quico Cadaval e unha actuación do Grupo 1500 con cinco composicións vinculadas á historia do Reino medieval de Galicia
O programa 'Laudatio Funebris. Da morte, o pranto e o alén no Reino da Galiza' volve a Santiago de Compostela polo Día de Todos os Santos. A programación combina patrimonio, tradición oral e música antiga para explorar a concepción medieval da morte e do alén. Foi presentada esta mañá no Pazo de Raxoi pola concelleira de Capital Cultural Míriam Louzao, xunto ao director de aCentral Folque, Ramón Pinheiro, e o músico Andrés Díaz Pazos, un recoñecido músico e investigador especializado no período tardomedieval e primeiro Renacemento, alén de investigador e divulgador no ámbito do patrimonio científico e da organaría galega..
Esta iniciativa procura recuperar a memoria dos ritos funerarios medievais e dos prantos vinculados ao Reino da Galicia a través da narración, o patrimonio e a música antiga. Nesta edición, inclúe dous roteiros con Quico Cadaval e un concerto do Grupo 1500. Os dous roteiros desenolveranse durante a próxima fin de semana polas rúas da Cidade Histórica propondo unha viaxe pola concepción medieval da morte. A narración de Cadaval combina tradición oral, humor e reflexión histórica.
Concerto de 1500
A programación culminará o 1 de novembro ás 12h na igrexa de San Domingos de Bonaval, co concerto 'Cinco prantos para un reino', a cargo do Grupo 1500. A entrada ao concerto é libre.
O programa recupera cinco prantos relacionados, de maneira máis ou menos directa, coa historia do Reino medieval de Galicia. Dado que moitas composicións non conservaron a música orixinal, o Grupo 1500 desenvolve un traballo de creación que combina a adaptación de melodías medievais existentes aos textos dos prantos coa composición de novas melodías inspiradas nos modelos da época.
O repertorio, conservado en linguas como o galego, o occitano e o latín, permite recuperar un patrimonio poético pouco coñecido e directamente vinculado á Galicia medieval, no que a morte se expresa como experiencia persoal e colectiva, pero tamén como acontecemento social, político e artístico.
O Grupo 1500 está formado por Tobie Miller (canto e frautas), Belén Bermejo (canto e percusión), Berta Ares (fídula), David Bellas (gaitas e frautas) e Andrés Díaz (cítola, arpa e frautas, ademais da dirección), quen participou na presentación do programa no Pazo de Raxoi.