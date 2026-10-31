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Santiago de Compostela

Piden 9 años de cárcel para un hombre por acuchillar a otro en 2021 en el parque de Belvís

Ep
31/10/2026 13:47
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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzga este jueves, 5 de noviembre, a un hombre por acuchillar a otro durante la madrugada del 15 de agosto de 2021 en el compostelano parque de Belvís.

Fiscalía pide nueve años de prisión para este hombre por un delito de tentantiva de homicidio. Además, solicita la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante una década.

Según el escrito de acusación, a las 5,30 horas de la madrugada del 15 de agosto de 2021, el acusado se encontraba en el parque de Belvís cuando vio al otro hombre, "y con el ánimo de acabar con la vida del mismo", le apuñaló en el abdomen.

La víctima necesitó 125 días para reponerse del ataque, con secuelas como trastorno depresivo. También le queda una cicatriz de 3,5 centímetros. Además, Fiscalía pide una indemnización de más de 13.000 euros, así como para el Sergas por la asistencia prestada.

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