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Santiago de Compostela

Sindicatos y colectivos de Santiago llaman a secundar la huelga general del 11 de noviembre

El Comité da Folga Territorial de Compostela reúne a organizaciones sindicales, vecinales y sociales para impulsar la movilización en los ámbitos laboral, estudiantil y de consumo

Agencias
30/10/2026 15:18
Los jóvenes acampados en la Praza do Obradoiro de Santiago responsabilizan a la crisis de vivienda de situaciones como la sufrida por Maricarmen Abascal
Representantes de sindicatos, colectivos y asociaciones vecinales presentaron el Comité da Folga Territorial de Compostela frente a la acampada por la vivienda de la Praza do Obradoiro
EFE
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Representantes de sindicatos, colectivos y asociaciones vecinales han presentado el Comité da Folga Territorial de Compostela, de cara a la huelga general del próximo 11 de noviembre, y han llamado a la ciudadanía a participar en ella. "Sin nosotros se para el país", han subrayado.

Tal y como han trasladado este viernes integrantes del comité, situados frente a la acampada por la vivienda de la Praza del Obradoiro, el objetivo de este organismo es unir a los diferentes representantes de clase trabajadora en un "espacio común", para "fortalecer las organizaciones populares y demostrar la fuerza al actuar conjuntamente".

"Queremos hacer un llamamiento a todos los vecinos, a secundar la huelga en todos los ámbitos, en el laboral, estudiantil y también de consumo. Tenemos que demostrar a los partidos políticos y a la capital que, sin nosotros, sin los vecinos, sin las trabajadoras, se para el país", han remarcado.

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En este sentido, Comba Campoy, en nombre del sindicato STEG, ha enfatizado la importancia de hacer huelga de consumo, ya que es una de las formas que tiene la ciudadanía de participar en el parón, además de sumarse a la huelga laboral.

Por su parte, Daniel González, en representación del Sindicato de Vivenda de Compostela, ha avanzado que por el momento la acampada continuará en la Praza do Obradoiro. "No tenemos noticias de ninguna fecha para levantar este acto reivindicativo", ha señalado.

Con todo, han indicado que anunciarán las diferentes movilizaciones --de mañana y de tarde-- que tendrán lugar el día 11 en los próximos días. Igualmente, han destacado que la lucha "no termina ese día" sino que esto es un proceso que continuará.

"La fecha límite es que se cumplan las reivindicaciones de esta huelga, que se ponga freno al precio de la vivienda por ley, que se graben las grandes propiedades, sobre todo aquellas inmobiliarias que se están lucrando del negocio de la vivienda, que se aumente por decreto también el salario mínimo interprofesional. Todas las reivindicaciones que están establecidas en esta convocatoria de huelga, hasta que no se cumplan, pues tenemos que seguir luchando", han concluido.

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