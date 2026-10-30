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Santiago de Compostela

Santiago incumple el plazo para rendir las cuentas municipales de 2025

El Consello de Contas incluye a la capital gallega entre los 88 ayuntamientos que no presentaron la documentación antes de finalizar octubre

Agencias
30/10/2026 17:39
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Santiago figura entre los municipios gallegos que no rindieron sus cuentas de 2025 dentro del plazo establecido
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El Consello de Contas informa de que 233 municipios gallegos han rendido cuentas en plazo del ejercicio 2025 y 88 todavía no lo han hecho. Entre los que no cumplen antes de terminar las fecha límite de octubre se encuentran las ciudades de A Coruña, Ourense, Santiago y Lugo.

No obstante, los municipios de Galicia son los terceros a nivel estatal en porcentaje de rendición de cuentas del ejercicio 2025 en plazo al Consello de Contas.

En un comunicado, cifra la rendición de cuentas de las entidades locales gallegas en el 72,08%, por lo que ocupan el tercer puesto por detrás de Aragón (78%) y Comunidad Valenciana (74,3%).

Así, explica que este octubre ha concluido el plazo de rendición de cuentas de 2025 de las entidades locales de Galicia. "La obligación de rendir cuentas conlleva un compromiso con la transparencia ante la ciudadanía sobre la gestión económico-financiera del sector local de Galicia, así como con la salvaguarda de la integridad de los recursos públicos y la eficiencia en la gestión económico-financiera", señala.

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No obstante, la plataforma de rendición de cuentas continúa abierta y, como en otros ejercicios, los niveles de rendición, aunque fuera de plazo, han alcanzado de forma sistemática el 100% en el caso de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

Casi 90 ayuntamientos no rinden cuentas en plazo

El reparto por provincias de municipios sin rendir cuentas es el siguiente: A Coruña (29), Ourense (18), Lugo (17) y Pontevedra (16). Mientras, las cuatro diputaciones rindieron cuentas en plazos. Entre las mancomunidades, hay 16 rendidas en plazo y 18 no rendidas.

La lista completa de ayuntamientos que no rindieron cuentas en plazo es la que sigue. Provincia de A Coruña: Cambre, Cariño, Cerceda, A Coruña, Culleredo, Fisterra, Mazaricos, Moeche, Mugardos, Narón, Negreira, Noia, O Porto do Son, Oroso, A Pobra do Caramiñal, As Pontes de García Rodríguez, Rianxo, Rois, San Sadurniño, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso y Vimianzo.

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