Sanmartín pide una investigación rápida y exhaustiva del accidente ferroviario de Toledo

Goretti Sanmartín ha trasladado su solidaridad a las familias de las víctimas del accidente de Urda y ha reclamado una investigación que permita esclarecer lo ocurrido EFE

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha llamado a investigar "a fondo" el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha reclamado que el proceso para esclarecer las causas y dirimir responsabilidades sea "mucho más rápido" que en el caso de Angrois, donde descarriló un Alvia en 2013 provocando 80 fallecidos.

"Es evidente que en los lugares donde hubo un accidente ferroviario de características semejantes, en nuestro caso con un mayor número de personas fallecidas, quedamos para siempre marcadas por lo que significa esa tragedia; y cada vez que hay un accidente similar se nos encoge el corazón", ha lamentado la regidora en una rueda de prensa celebrada este viernes.

Durante su comparecencia, ha enviado un abrazo a las familias y amistades de las 69 personas fallecidas y ha deseado una rápida recuperación a las personas heridas. También ha felicitado a los servicios de emergencias y al personal sanitario movilizados y a los vecinos, que, en sus palabras, "se comportan al igual que su día lo hicieron los de Angrois".

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Sanmartín considera que "ya es momento" de decir que "el mejor homenaje" a las víctimas consiste en una investigación "a fondo" para conocer las causas del accidente y que la misma aporte "soluciones claras para que no vuelva a suceder algo semejante". "Creo que es algo de lo que deberíamos tomar nota y de lo que deberíamos aprender de una vez para otra", ha recalcado.

Un proceso "mucho más rápido"

Preguntada por si cree que deben depurarse responsabilidades políticas, la alcaldesa ha insistido en que, de momento, lo que se tiene que pedir es que se investiguen los hecho: "Una vez sabido qué es lo que aconteció, será cuando corresponda tomar decisiones".

Al respecto, ha recordado el "tiempo terrible tan largo" entre que se produjo el accidente del Alvia en Angrois y se llevó a cabo el juicio, un periodo que pide que se reduzca en este caso y sea "mucho más rápido". "Volver a revivir el accidente cada vez que hay una noticia o algo relacionado es volver a pasar por una tortura a nivel psicológico para todas las personas afectadas", ha opinado.