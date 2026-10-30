Puente recuerda que el PSOE no pidió la dimisión de Ana Pastor tras el accidente de Angrois

Óscar Puente ha defendido su gestión tras el accidente ferroviario de Urda y ha reprochado a la oposición sus peticiones de dimisión EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha remarcado a la oposición que está pidiendo su dimisión por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) que el PSOE nunca pidió la de Ana Pastor como ministra de Fomento cuando ocurrió el accidente de Angrois (Santiago) en 2013, cuando murieron 80 personas al descarrilar un tren Alvia.

En una rueda de prensa en el Ministerio de Transportes para esclarecer las causas del accidente que ha dejado al menos 69 fallecidos y que es el segundo grave en la alta velocidad este año --tras Adamuz (Córdoba)--, el ministro se ha pronunciado sobre las peticiones de dimisión que partidos como PP, Vox y Junts vienen realizando.

En concreto, al ser preguntado por cuál hubiera sido su actuación si estuviera en la oposición y el responsable de Transportes ahora fuera alguien del PP, Puente ha respondido: "Yo no sé lo que yo hubiera hecho, sé lo que hizo mi partido cuando el accidente de Angrois, que es no pedir la dimisión de Ana Pastor".

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La ministra del PP no dio explicaciones

A renglón seguido, Puente ha reprochado que, según considera, en aquel accidente, que dejó 80 víctimas, Ana Pastor apenas ofreció explicaciones sobre lo ocurrido, a diferencia de las ruedas de prensa que el ministro está dando. "Esto que he hecho yo, no lo hizo ni una vez, ni una", ha apostillado.

En este sentido, el ministro ha señalado que él sí ha salido a dar explicaciones y en 2013 Ana Pastor se limitó a comparecer en una comisión del Congreso, y no en el pleno, en una comparecencia que ha tildado de "guante blanco".

Finalmente, el ministro ha zanjado la cuestión señalando que cuando hay accidentes de tal magnitud, hay que ser "decente", respetar las vidas humanas y no utilizar a las víctimas como "carnaza política". "Eso es lo que hizo mi partido, y lo que hago yo es dar la cara, que es lo que no hizo la ministra Pastor, que tuvo la desgracia siendo ministra de tener un accidente con 80 muertos", ha concluido.