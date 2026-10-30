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Santiago de Compostela

‘Peregrinos del Mar’ sirve más de 9.300 raciones de pescado en el Camino Francés

La iniciativa, desarrollada entre septiembre y octubre en 12 establecimientos de ocho localidades, distribuyó 820 kilos de pez espada y tintorera. Santiago acogió este viernes el acto de clausura

Redacción Santiago
30/10/2026 19:35
La Hospedería San Martín Pinario acogió en Santiago el acto de clausura de ‘Peregrinos del Mar’
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La iniciativa gastronómica “Peregrinos del Mar”, impulsada por Interfish, ha puesto este viernes el broche final a dos meses de actividad a lo largo del Camino Francés, con un balance muy positivo que refleja la buena acogida de una propuesta que ha unido gastronomía, cultura marinera y Camino de Santiago para acercar el pez espada y la tintorera a peregrinos, visitantes y restaurantes de localidades no costeras.

El acto de clausura, celebrado en la Hospedería San Martín Pinario de Santiago de Compostela, ha contado con la participación de la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, del jefe de área de Cultura Xacobea, responsables de Interfish-España y de las organizaciones de productores participantes.

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, destacó que “la campaña “Peregrinos del mar” superó las expectativas y reafirmó que los gallegos sabemos combinar gastronomía y hospitalidad”. Por su parte, el jefe de área de Cultura Xacobea de la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Franciso Singul, quiso destacar la conexión de la campaña con la vertiente gastronómica del Códice Calixtino, en el que se basó Interfish para elaborar la ruta por las tres comunidades. Después el gerente de Interfish-España, Sergio Acevedo, presentó los principales resultados de esta iniciativa.

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Más de 9.300 raciones y una gran respuesta

Desarrollada entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre, la iniciativa ha contado con la participación de 12 establecimientos de ocho localidades del Camino Francés, distribuidas entre Navarra, Castilla y León y Galicia, que han ofrecido 24 elaboraciones gastronómicas a base de pez espada y tintorera, con más de 9.300 raciones estimadas y 820 kilos de pescado distribuidos.

El pez espada ha sido la especie más degustada, mientras que la tintorera ha despertado el interés de quienes han tenido la oportunidad de descubrir un producto todavía menos conocido entre los consumidores.

La iniciativa también ha conseguido una notable difusión, con 25.000 folletos distribuidos, más de 1,2 millones de impresiones publicitarias y cerca de 18.000 visitas a la web, además de una amplia presencia en medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales.

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