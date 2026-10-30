Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Maria Arnal presenta este sábado en Santiago su espectáculo ‘AMA’, que combina música, danza e inteligencia artificial

La artista catalana actuará por primera vez en Galicia dentro del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo

Adriana Quesada
Adriana Quesada
30/10/2026 17:15
La artista actuará este sábado 31 de octubre en la Sala Capitol como última actuación del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo
La artista actuará este sábado 31 de octubre en la Sala Capitol como última actuación del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La artista catalana Maria Arnal actuará este sábado en Santiago de Compostela para presentar ‘AMA’, su nuevo espectáculo, que llegará por primera vez a Galicia dentro del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo. La propuesta combina música electrónica, danza e inteligencia artificial a través de un repertorio de 15 canciones inéditas.

El espectáculo explora las posibilidades de la voz humana y su relación con las voces sintéticas. Para ello, Arnal cuenta con la colaboración del laboratorio islandés Intelligent Instrument Lab, el Barcelona Supercomputing Center y cinco bailarinas, que intervienen en la transformación de las voces mediante sus movimientos y coreografías.

‘AMA’ pudo verse ya en el festival Sónar de Barcelona y forma parte de una nueva etapa musical de la artista, que en 2026 llevará el proyecto a distintas ciudades europeas, entre ellas Londres, Bruselas, París, Berlín y Roma.

The Rapants durante la presentación de ‘Rapants Club’ en el Multiusos Fontes do Sar

The Rapants, Artista do Ano nos Premios PALCO 2026

Más información

El concierto de Santiago será el último del ciclo Bites de este año, por el que ya han pasado Jeff Tweedy, Jet y Hoodoo Gurus. La actuación servirá de antesala a la programación principal del Underfest Xacobeo, prevista del 13 al 15 de noviembre en Vigo, con nombres como St. Paul & The Broken Bones, Electric Six, Beth Orton y The Monsters, además de las bandas gallegas Antela y Tegra.

Las últimas entradas para el concierto de Maria Arnal están disponibles a través de Ataquilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Mar Lorenzo continuará á fronte da Facultade de Ciencias da Educación da USC durante os próximos seis anos

Mar Lorenzo é reelixida decana da Facultade de Ciencias da Educación da USC
redacción santiago
A ciclista compostelá Alejandra Neira, nacida no barrio de Sar, proclamouse campioa mundial júnior en 2026 ao conseguir a medalla de ouro nas probas de ruta e contrarreloxo

Santiago homenaxeará a Alejandra Neira tras proclamarse dobre campioa mundial júnior de ciclismo
redacción santiago
Cineuropa celebrará su 40ª edición con más de 150 películas, entre ellas títulos premiados en Cannes, Berlín y Venecia

Cineuropa celebra sus 40 años con más de 150 películas y una retrospectiva de 62 títulos
Agencias
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética

Santiago incumple el plazo para rendir las cuentas municipales de 2025
Agencias