Maria Arnal presenta este sábado en Santiago su espectáculo ‘AMA’, que combina música, danza e inteligencia artificial

La artista actuará este sábado 31 de octubre en la Sala Capitol como última actuación del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo

La artista catalana Maria Arnal actuará este sábado en Santiago de Compostela para presentar ‘AMA’, su nuevo espectáculo, que llegará por primera vez a Galicia dentro del ciclo Bites del festival Underfest Xacobeo. La propuesta combina música electrónica, danza e inteligencia artificial a través de un repertorio de 15 canciones inéditas.

El espectáculo explora las posibilidades de la voz humana y su relación con las voces sintéticas. Para ello, Arnal cuenta con la colaboración del laboratorio islandés Intelligent Instrument Lab, el Barcelona Supercomputing Center y cinco bailarinas, que intervienen en la transformación de las voces mediante sus movimientos y coreografías.

‘AMA’ pudo verse ya en el festival Sónar de Barcelona y forma parte de una nueva etapa musical de la artista, que en 2026 llevará el proyecto a distintas ciudades europeas, entre ellas Londres, Bruselas, París, Berlín y Roma.

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El concierto de Santiago será el último del ciclo Bites de este año, por el que ya han pasado Jeff Tweedy, Jet y Hoodoo Gurus. La actuación servirá de antesala a la programación principal del Underfest Xacobeo, prevista del 13 al 15 de noviembre en Vigo, con nombres como St. Paul & The Broken Bones, Electric Six, Beth Orton y The Monsters, además de las bandas gallegas Antela y Tegra.

Las últimas entradas para el concierto de Maria Arnal están disponibles a través de Ataquilla.