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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Mar Lorenzo é reelixida decana da Facultade de Ciencias da Educación da USC

A catedrática obtivo 59 votos a favor, 23 en branco e dous nulos e afronta un novo mandato de seis anos no que a renovación dos plans de estudo será un dos principais retos do centro

Redacción Santiago
30/10/2026 19:00
Mar Lorenzo continuará á fronte da Facultade de Ciencias da Educación da USC durante os próximos seis anos
Mar Lorenzo continuará á fronte da Facultade de Ciencias da Educación da USC durante os próximos seis anos
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A catedrática Mar Lorenzo Moledo foi reelixida este venres 30 como decana da Facultade de Ciencias da Educación por 59 votos a favor, 23 en branco e 2 nulos. Nos vindeiros seis anos, Mar Lorenzo quere crear redes de traballo compartido para que na imaxe colectiva da USC a Facultade de Ciencias da Educación se presente como unha unidade, como unha comunidade, situada en dous edificios, o do norte e o do sur, que deben ser asumidos como propios, “como a nosa identidade”. 

Neste senso, a renovación dos plans de estudo dos títulos de grao e mestrado representa un dos principais desafíos estratéxicos que deberá asumir a facultade nos próximos anos. “Este proceso, que deberá desenvolverse desde o diálogo, a participación, a corresponsabilidade e o consenso, marcará boa parte da vida académica do centro e ofrecerá unha oportunidade única para repensar a nosa oferta formativa á luz dos novos retos educativos, sociais e profesionais”, destaca Mar Lorenzo.

O programa de Mar Lorenzo contempla accións para o conxunto da comunidade do centro, así como para a súa vida diaria, como por exemplo, a lingua galega e a acción cultural na Facultade; todo isto sen perder de vista a calidade como eixo transversal xa que é “un medio para atender mellor as persoas, promover o progreso continuo do centro e facilitar a docencia e aprendizaxe nos títulos acreditados que se imparten nel”.

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