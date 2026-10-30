Mar Lorenzo é reelixida decana da Facultade de Ciencias da Educación da USC
A catedrática obtivo 59 votos a favor, 23 en branco e dous nulos e afronta un novo mandato de seis anos no que a renovación dos plans de estudo será un dos principais retos do centro
A catedrática Mar Lorenzo Moledo foi reelixida este venres 30 como decana da Facultade de Ciencias da Educación por 59 votos a favor, 23 en branco e 2 nulos. Nos vindeiros seis anos, Mar Lorenzo quere crear redes de traballo compartido para que na imaxe colectiva da USC a Facultade de Ciencias da Educación se presente como unha unidade, como unha comunidade, situada en dous edificios, o do norte e o do sur, que deben ser asumidos como propios, “como a nosa identidade”.
Neste senso, a renovación dos plans de estudo dos títulos de grao e mestrado representa un dos principais desafíos estratéxicos que deberá asumir a facultade nos próximos anos. “Este proceso, que deberá desenvolverse desde o diálogo, a participación, a corresponsabilidade e o consenso, marcará boa parte da vida académica do centro e ofrecerá unha oportunidade única para repensar a nosa oferta formativa á luz dos novos retos educativos, sociais e profesionais”, destaca Mar Lorenzo.
O programa de Mar Lorenzo contempla accións para o conxunto da comunidade do centro, así como para a súa vida diaria, como por exemplo, a lingua galega e a acción cultural na Facultade; todo isto sen perder de vista a calidade como eixo transversal xa que é “un medio para atender mellor as persoas, promover o progreso continuo do centro e facilitar a docencia e aprendizaxe nos títulos acreditados que se imparten nel”.