Cineuropa celebra sus 40 años con más de 150 películas y una retrospectiva de 62 títulos

Cineuropa celebrará su 40ª edición con más de 150 películas, entre ellas títulos premiados en Cannes, Berlín y Venecia Concello de Santiago

Cineuropa celebra entre el 6 y el 22 de noviembre su 40ª edición en Santiago de Compostela, que incluye reúne, entre las más de 150 películas que conforman su programación, el palmarés de los grandes festivales europeos, estrenos de cine gallego y una retrospectiva que repasa la historia a través de 62 títulos.

El director del festival, José Luis Losa, y la concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao han dado a conocer este viernes el contenido de esta nueva edición, presentada bajo el lema '40 edicións movendo a nosa forma de mirar'. Esta idea ha sido conceptualizada con un ojo en una imagen gráfica a cargo del estudio Costa.io, cuya diseñadora, Patricia Portela, también ha estado presente en la rueda de prensa.

Esta 40ª edición distinguirá con su máximo galardón al productor gallego Felipe Lage, figura clave en el desarrollo del Novo Cinema Galego; a la actriz catalana Laia Marull, ganadora de tres premios Goya y con una trayectoria destacada, y al cineasta francés Robert Guédiguian, autor de una filmografía estrechamente vinculada a la historia del festival.

Además, el certamen entregará en la gala de inauguración una distinción al trabajador jubilado Moisés González, que durante 36 años fue técnico del Teatro Principal --sede de Cineuropa-- y proyeccionista del festival. "Es una manera hermosa de simbolizar en Moisés a todas las personas que trabajan para que sea posible Cineuropa", ha apreciado la concejala.

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La película que se proyectará en esa misma sesión inaugural será 'Nina Roza', del cineasta canadiense Geneviève Dulude-De Celles, reconocida con el premio a mejor guion en la Berlinale y que José Luis Losa ha alabado particularmente. Por su parte, el debut en la dirección de la actriz gallega Ledicia Sola, 'As augas', pondrá el broche al certamen el domingo 22.

La programación completa ya puede consultarse en su página web (cineuropa.gal). Las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles, 4 de noviembre, a partir de las 11.00 horas en el despacho de billetes de la Zona C y en la web compostelacultura.gal. Preguntada por errores en la venta en pasados años, Míriam Louzao ha asegurado que el sistema está "reforzado y revisado", aunque "los caminos de la informática son inescrutables", ha señalado.

Palmarés de festivales

Esta edición contiene el palmarés "prácticamente íntegro" de los principales festivales europeos, tales como Cannes o la Berlinale, que se concentran mayormente entre las secciones europea e internacional. "Esto no es por el hecho de que esas películas sean premiadas, sino porque nos parecieron las mejores", ha matizado el director del festival.

Entre estos títulos, figuran 'Fjord', de Cristian Mungiu (Palma de Oro en Cannes); 'Woman Unknown', de May el-Toukhy (León de Oro en el Festival de Venecia); 'Yellow Letters', de Ilker Çatak (Oso de Oro en la Berlinale), y 'Tender Loving Care' (Concha de Oro en San Sebastián), la "más que probable" última película de Mike Leigh, según él mismo apuntó.

También forman parte de la programación 'Minotauro', de Andrey Zvyagintsev; 'Fatherland', de Pavel Pawlikowski; 'All of a Sudden', de Ryusuke Hamaguchi; 'Coward', de Lukas Dhont; 'Notre Salut', de Emmanel Marre; 'Moulin', de László Nemes; 'Nagi Notes', de Koji Fukada, y 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', de Jane Schoenbrun.

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Estrenos gallegos

Por otra parte, la creación audiovisual gallega ocupará un lugar destacado en la programación de Cineuropa 40, que ofrecerá los estrenos en Galicia de varios largometrajes: 'Tralovento', de Eloy Domínguez Serén; 'Todo es cárcel', de Eloy Enciso; 'Monstro', de Andrés Goteira; la ya mencionada 'As augas', y 'Adiós, ríos', de Sebastián Uría, que forma parte de la única sección competitiva de Cineuropa, compuesta por 12 títulos.

El festival acogerá también el estreno mundial de 'Hoxe e o resto do mundo', de Cecilia Díaz Betz, un documental que se acerca a las facetas vitales y artísticas de Isaac Díaz Pardo y Mimina Arias de Castro; y de 'Conversations with the Dead', de Fernando Cortizo, una investigación sobre lo paranormal. Completa esta presencia 'Die Gäste (Los invitados)', de Cristina Diz y Stefan Butzmühlen, coproducción gallego-alemana ambientada en 1973.

La programación gallega incluye además 'Crías', de Xiana do Teixeiro; 'El milagro', de David Varela; 'Alén dos silencios', de Carmen PG Granxeiro; 'Todo pode esperar', de Borja Casal; 'Ribadafonte', de Alberto Sacido; 'Prisciliano e a Gallaecia', de Aser Álvarez; 'Bar Boo', de José Araujo; 'Lodeiro. O documental', de Alex Penabade y David Hernández; y 'O sonho da razom', de Alberte Pagano.

62 títulos, 40 años de Cineuropa

Entre las secciones paralelas de esta edición especial, Cineuropa recupera 62 grandes títulos que pasaron por el festival a lo largo de su historia. José Luis Losa ha expresado que esta es una selección, en cierto modo, "caótica" porque, en lugar de proyectar --por ejemplo-- todos los premios del público, les parecía más interesante "tirar de la memoria" de cada persona del equipo.

La otra gran retrospectiva de la edición estará dedicada a las películas imperecederas de Alfred Hitchcock y a sus actrices. Bajo el título 'As inmortais de Hitchcock', la sección rinde homenaje a seis intérpretes vinculadas al universo del cineasta: Eva Marie Saint, Vera Miles, Tippi Hedren, Kim Novak, Shirley Maclaine y Julie Andrews.