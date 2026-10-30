Boisaca amplía o seu horario ata as 20.00 horas este domingo polo Día de Todos os Santos

O Concello de Santiago realizou labores de limpeza, reparación e acondicionamento no cemiterio de Boisaca para preparar o recinto ante as visitas previstas Concello de Santiago

O cemiterio municipal de Boisaca foi obxecto de labores de mantemento e de acondicionado do espazo nas proximidades da celebración de Defuntos e Todos os Santos. Ademais, o domingo 1 de novembro o horario de peche do cemiterio estenderase ata as 20h.

O Concello puxo en marcha estes traballos ante a previsión de que se rexistren numerosas visitas de familiares e seres queridos no cemiterio durante esta fin de semana.

A intervención acometeuse en distintos espazos do cemiterio e incluíu labores de pintado das portas de acceso, das paredes da capela e das dos aseos. Na capela, ademais, efectuouse unha revisión do estado do tellado.

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No terreo funerario, repasáronse os pasos entre sepulturas, muros e beirarrúas, como complemento ás tarefas de roza e limpeza xeral desenvoltas a finais do verán. Tamén se reforzaron as beirarrúas degradadas e suxeitáronse os remaches soltos nestas. Ademais, repúxose grava branca.

No que se refire á vexetación, repuxéronse flores e plantas no paseo central e na capela, e realizouse unha poda do arborado da área.

Horario ampliado

Durante as festividades de Defuntos e Todos os Santos estará operativo un reforzo no equipo de traballadores do cemiterio. Entre os días 30 de outubro e 8 de novembro o horario de funcionamento é de 9h a 19h, mais o propio día 1 de novembro, domingo, o cemiterio de Boisaca permanecerá aberto ata as 20h, estendendo unha hora o tempo de apertura.